Масштабный ремонт проходит в зеленоградском Дворце творчества детей и молодежи, он должен завершиться в октябре. Запись в коллективы открыта, и занятия планируется начать, как обычно, 1 сентября — к этому времени большая часть здания должна быть отремонтирована.
Во Дворце творчества отремонтируют фасады, кровлю, заменят системы водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции, переустроят помещения, сделают здание доступным для инвалидов. По контракту, подрядчику дается шесть месяцев на выполнение работ, то есть, ремонт будет идти все лето, в сентябре и октябре. Но учебные планы пока не меняются, рассказали Zelenograd.ru в администрации Дворца творчества.
Ремонт будет проходить в три этапа, к 1 сентября планируется завершение ремонта большей части помещений. На портале mos.ru уже открылась запись в коллективы Дворца, сегодня в течение дня должна открыться регистрация на все учебные программы. Из-за ремонта летней досуговой работы в здании вестись не будет.
Зданию Дворца творчества почти 30 лет. «Большие капитальные изменения требуются во внутренних коммуникациях: инженерных системах, освещении, электрической сети, сантехнике, — рассказала три года назад в интервью Zelenograd.ru бывший директор Дворца творчества (ныне председатель управляющего совета) Наталья Свиридова. — Если не сделать ремонт, мы можем через год остановиться совсем».
«Фактически вышла из строя и канализация, и электрика, — сказала завуч Татьяна Дроздова. — Окна нужно менять, со старыми окнами во дворце очень холодно. Это и вопрос запуска новой обсерватории, для которой еще в 2011 году приобрели замечательный телескоп и сделали раздвижной купол — всё упирается, в частности, в проблему отсутствия заземления в электросети дворца, сделанной еще по старым стандартам». Капремонт планировалось сделать еще в 2015 году, но, по неизвестным причинам, сроки затянулись.
На капитальный ремонт Дворца творчества выделено 334 миллиона рублей. Это уникальное здание для детской учебной и досуговой работы построено по индивидуальному проекту в 1989 году. Здесь занимаются более 3500 детей и подростков по техническим, художественным, туристско-краеведческим, естественнонаучным, социально-педагогическим, спортивным направлениям.
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