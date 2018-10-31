«Студенты ходят по пешеходному переходу, как по тротуару, не собираются группами, а идут змейкой по 1-2 человека», описала ситуацию на пересечении улицы Юности и Яблоневой аллеи в своей жалобе жительница округа. Из-за этого в районе остановки «Студенческая» пробки. Префектура сначала ответила, что «указанный адрес отсутствует в списке очагов аварийности», поэтому и светофор ставить не надо. Затем обращение рассмотрела окружная комиссия по безопасности дорожного движения. Сотрудники Центра организации дорожного движения пришли к выводу, что светофор в этом месте «приведет к возникновению дополнительных задержек в движении транспортных потоков», с учетом показателей их интенсивности, а значит, и к возможным заторам на улице Юности, Яблоневой аллее и прилегающих местных проездах.

Кроме того, ЦОДД сослался на ГОСТ, разрешающий ставить светофор в конкретном месте дороги на определенных условиях. В частности, светофоры ставят, если на перекрестке за год совершено не менее трех дорожно-транспортных происшествий, которые могли быть предотвращены при наличии светофора. При этом должны быть определенные показатели интенсивности движения транспорта и пешеходов (пункт 7.2.14 ГОСТ-Р 52289-2004).