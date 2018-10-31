О светофоре возле общежитий МИЭТа просили автовладельцы: утром и вечером по «зебре» идет плотный поток пешеходов, на дороге образуются пробки. Но специалисты решили, что если поставить светофор, то пробок будет еще больше.
«Студенты ходят по пешеходному переходу, как по тротуару, не собираются группами, а идут змейкой по 1-2 человека», описала ситуацию на пересечении улицы Юности и Яблоневой аллеи в своей жалобе жительница округа. Из-за этого в районе остановки «Студенческая» пробки. Префектура сначала ответила, что «указанный адрес отсутствует в списке очагов аварийности», поэтому и светофор ставить не надо. Затем обращение рассмотрела окружная комиссия по безопасности дорожного движения. Сотрудники Центра организации дорожного движения пришли к выводу, что светофор в этом месте «приведет к возникновению дополнительных задержек в движении транспортных потоков», с учетом показателей их интенсивности, а значит, и к возможным заторам на улице Юности, Яблоневой аллее и прилегающих местных проездах.
Кроме того, ЦОДД сослался на ГОСТ, разрешающий ставить светофор в конкретном месте дороги на определенных условиях. В частности, светофоры ставят, если на перекрестке за год совершено не менее трех дорожно-транспортных происшествий, которые могли быть предотвращены при наличии светофора. При этом должны быть определенные показатели интенсивности движения транспорта и пешеходов (пункт 7.2.14 ГОСТ-Р 52289-2004).
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