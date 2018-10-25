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После удара ребенка током в 23 микрорайоне на всякий случай отключили фонари 25.10.2018 ZELENOGRAD.RU

Инцидент произошел вечером 17 октября во внутреннем дворе ТЦ «Столица» — по словам матери, двухлетнюю девочку ударило током, когда она одновременно ухватилась за перила лестницы и оградку, соединенную с фонарем. Управа объяснила, что ребенок получил травму, упав с фонаря. Исправны ли фонари, неизвестно, но их отключили до середины ноября.

В полиции подтвердили, что 18 октября поступило заявление от матери ребенка, получившего электротравму во время прогулки в 23-м микрорайоне. Пока ведется проверка.

В префектуре сообщили, что управа и дирекция торгового центра узнали об инциденте 19 октября. «При просмотре записи видеокамеры установлено, что ребенок, находившийся без присмотра, раскачивался на
декоративном фонаре, расположенном на внутреннем дворе ТЦ со стороны 23 микрорайона, и упал, в результате чего получил травму». Получил ли ребенок травму только потому, что упал, или упал, потому что его ударило током, не уточняется. Что за травма, тоже.

Визуально фонарь исправен, но администрация ТЦ вызывала экспертную организацию, чтобы обследовать электропроводку наружного освещения возле здания. Работы будут идти до 14 ноября, фонари во внутреннем дворе торгового центра пока отключены «в целях безопасности», говорится в ответе за подписью исполняющего главы управы района Крюково Андрея Журавлева.

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