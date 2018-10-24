Пластиковые пакеты перестали бесплатно раздавать в супермаркетах «Азбука Вкуса», «АВ Маркет» и минимаркетах «АВ Daily» — теперь их продают из экологических соображений. Одновременно покупателям предлагают купить многоразовые сумки за 40 и 359 рублей. Пластиковые фасовочные пакеты пока остаются.

«Азбука вкуса» — последняя из крупных российских торговых сетей, присоединившаяся к экологической программе сокращения потребления одноразовых пакетов. Полиэтиленовые фасовочные пакеты никуда не делись, «но мы не против того, чтобы покупатели приходили со своей упаковкой», сообщает пресс-центр торговой сети. Компания собирается менять пленку на контейнерах в отделах кулинарии — она станет более тонкой и подлежащей вторичной переработке.

Теперь покупателям предлагают многоразовые сумки из спандбонда — нетканого материала из тонкого полимерного волокна — за 40,7 рублей и из джута — натуральной ткани — за 359 руб. Есть в «Азбуке вкуса» и бумажные пакеты с пометкой FSC (произведен из древесины лесов устойчивого лесопользования). Хотя компания считает, что бумага — не альтернатива пластику, потому что пока не существует действующей системы сбора бумажной упаковки, а бумажный пакет, попадая на свалку, также выделяет метан и сопутствующие газы. На вырученные от продажи пластиковых пакетов деньги компания планирует поставить контейнеры для раздельного сбора мусора рядом с своими магазинами и увеличить долю экологичной упаковки.



Отказ от одноразовых пакетов — инициатива «Гринпис России». Пластик составляет большую часть мусора, пакеты почти не перерабатываются, разлагаются сотни лет. На свалках они распадаются на мелкие частицы, которые попадают в воду и почву, загрязняют их и приводят к гибели животных, которые принимают остатки пакетов за еду.