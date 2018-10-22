Раньше поворачивать налево с улицы Каменка (при движении от 14 микрорайона) к Крюковской эстакаде разрешали с двух полос, теперь можно и с крайней правой. Это сделано для улучшения дорожного движения.
Схема дорожного движения на пересечении улицы Каменки и Панфиловского проспекта (старая и новая).
Блог Константина Антоновича
Поток транспорта идет в основном на Крюковскую эстакаду, правый ряд стоит пустой, пояснил Zelenograd.ru новшество член окружной комиссии по безопасности дорожного движения Константин Антонович. Поворот налево с улицы Каменка на Панфиловский проспект со всех полос позволит разгрузить очередь на перекрестке.
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