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Поворачивать налево с улицы Каменка к Крюковской эстакаде теперь можно со всех полос 22.10.2018 ZELENOGRAD.RU

Раньше поворачивать налево с улицы Каменка (при движении от 14 микрорайона) к Крюковской эстакаде разрешали с двух полос, теперь можно и с крайней правой. Это сделано для улучшения дорожного движения.

Схема дорожного движения на пересечении улицы Каменки и Панфиловского проспекта (старая и новая).
Блог Константина Антоновича

Поток транспорта идет в основном на Крюковскую эстакаду, правый ряд стоит пустой, пояснил Zelenograd.ru новшество член окружной комиссии по безопасности дорожного движения Константин Антонович. Поворот налево с улицы Каменка на Панфиловский проспект со всех полос позволит разгрузить очередь на перекрестке.

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