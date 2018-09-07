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В общежитии МИЭТа сняли эпизод для сериала «СССР» 07.09.2018 ZELENOGRAD.RU

Зеленоград снова привлек киношников — общежитие на «Студенческой» использовали для съемок сериала, сюжет которого связан с 1980-ми годами. Сериал «СССР» выйдет в 2019 году.

«Весна 1981 года. Олимпиада позади, но еще не стерлась со стен олимпийская символика, — описывает сюжет сериала кинокомпания „Марс Медиа“. —  Спокойное, мирное, сонное время — брежневский застой. Четверо друзей возвращаются из армии, вместе они прошли огонь и воду, нештатные ситуации, спасали друг другу жизнь. В шутку они называют себя „СССР“ по первым буквам имен — Сергей, Семен, Самвел и Рома. История дружбы и взросления развивается на фоне стремительно меняющейся страны, но у их „СССР“, в отличие от Советского Союза, есть надежда». Сериал планируют выпустить на экраны в 2019 году. Авторы сценария — Марина и Сергей Дяченко, режиссер картины — Алексей Рудаков («Консультант», «Короли игры», «Господа товарищи»). В сериале снимаются актеры Илья Малаков, Филипп Бледный, Алексей Веселкин, Самвел Тадевосян, Аглая Шиловская, Юрий Цурило и другие.

Кроме общежития, другие места в Зеленограде не будут задействованы в съемках, сообщили Zelenograd.ru в кинокомпании. Недавно велись съемки другого сериала в заброшенном помещении «Флейты» — для этого обновили дверь и немного почистили стекла. В этом и прошлом году съемки сериалов также велись в МИЭТе, на площади Юности и Центральной площади, в той же «Флейте» (корпус 360), ДК, парке Победы, Савелкинском проезде.

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