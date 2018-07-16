Через какое-то время Лутошин вновь проходит медицинское обследование, и обнаруживается, что опухоль замедлила рост: кажется, опухоль перестает расти, едва возникает реальная угроза жизни Ивана, связанная с помощью попавшим в беду людям. Теперь, чтобы выжить, ему нужно постоянно совершать настоящие подвиги.

«Зрителей ждет не только увлекательная сюжетная линия, но и зрелищные экшен-сцены. На площадке будет работать целая группа каскадеров и пиротехников», — пишет телеканал НТВ. Съемки проходят в Москве и Подмосковье.

Что касается МИЭТа, кинематографисты давно облюбовали зеленоградский вуз. Особенно активно здесь снимали в 1970-х. А за последние два года тут, кроме «Героя по вызову», побывали съемочные группы трех других сериалов — «Мосгаз» (5-й сезон), «Доктор Преображенский» и «Секретарша».

Премьера нового детектива состоится на НТВ в 2019 году.