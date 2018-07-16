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В МИЭТе снимают телесериал «Герой по вызову» 20.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградский университет стал пространством для очередной детективной истории. Снимают десятисерийный сериал «Герой по вызову».

Съемки проходили на площади перед вузом, в обновленном помещении библиотеки и холле главного здания, аудиторию же в четвертом корпусе превратили в рабочий кабинет следственного комитета, рассказал МИЭТ во «ВКонтакте».

С сайта НТВ / ntv.ru

Сценарий для «Героя по вызову» написал известный российский писатель Андрей Кивинов, четырехкратный лауреат премии ТЭФИ. Главные роли исполняют Евгений Миллер, Николай Клямчук и Кристина Асмус, известная по «Интернам». В сериале будет и над чем поплакать, и над чем посмеяться.

По сюжету, главный герой Иван Лутошин (Миллер), врач по профессии и неудачник по жизни, узнает, что у него неоперабельная опухоль мозга. Не желая ждать мучительного конца, он решает свести счеты с жизнью. Напившись, выходит на скоростную трассу и встает на полосе. Его спасает случайный знакомый — оперуполномоченный Илья Туманов (Клямчук). Полицейский предлагает врачу оригинальное решение проблемы — неофициально участвовать в смертельно опасных операциях по поимке бандитов: если Лутошкин погибнет, то хотя бы не напрасно. Помогая оперу, врач знакомится со следователем СК капитаном Елизаветой Леоновой (Асмус) и вызывает у нее симпатию.

Через какое-то время Лутошин вновь проходит медицинское обследование, и обнаруживается, что опухоль замедлила рост: кажется, опухоль перестает расти, едва возникает реальная угроза жизни Ивана, связанная с помощью попавшим в беду людям. Теперь, чтобы выжить, ему нужно постоянно совершать настоящие подвиги.

«Зрителей ждет не только увлекательная сюжетная линия, но и зрелищные экшен-сцены. На площадке будет работать целая группа каскадеров и пиротехников», — пишет телеканал НТВ. Съемки проходят в Москве и Подмосковье.

Что касается МИЭТа, кинематографисты давно облюбовали зеленоградский вуз. Особенно активно здесь снимали в 1970-х. А за последние два года тут, кроме «Героя по вызову», побывали съемочные группы трех других сериалов — «Мосгаз» (5-й сезон), «Доктор Преображенский» и «Секретарша».

Премьера нового детектива состоится на НТВ в 2019 году.

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