Съемки проходили два воскресенья подряд на главных площадях города — Юности и Центральной.

Фургоны съемочной группы появились на площади Юности утром 17 июня, заняв парковку возле супермаркета «Перекресток». В процессе кинематографисты задействовали в том числе летнюю веранду траттории «Ди Джулия».

«„Чёрная лестница“ — так называется сериал для НТВ, и мы-таки посмотрели, как снимают один из эпизодов», — написала в Инстаграме s_i_l_e_n_c_e_yo.

На сайте телеканала говорится, что это многосерийная остросюжетная драма о бывшем оперативнике, чья карьера пошла под откос из-за казалось бы стандартного дела. После этого герой решает открыть детективное агентство и берет на работу своего нового знакомого, который виртуозно передвигается по крышам и разбирается в новейших технических устройствах. По словам исполнителя главной роли Алексея Матошкина, «Черная лестница» — это не просто стрельба, взрывы и убийства. «Это история про людей, про их взаимоотношения, про борьбу поколений. В нем есть жизнь».