Съемки проходили два воскресенья подряд на главных площадях города — Юности и Центральной.
Фургоны съемочной группы появились на площади Юности утром 17 июня, заняв парковку возле супермаркета «Перекресток». В процессе кинематографисты задействовали в том числе летнюю веранду траттории «Ди Джулия».
«„Чёрная лестница“ — так называется сериал для НТВ, и мы-таки посмотрели, как снимают один из эпизодов», — написала в Инстаграме s_i_l_e_n_c_e_yo.
На сайте телеканала говорится, что это многосерийная остросюжетная драма о бывшем оперативнике, чья карьера пошла под откос из-за казалось бы стандартного дела. После этого герой решает открыть детективное агентство и берет на работу своего нового знакомого, который виртуозно передвигается по крышам и разбирается в новейших технических устройствах. По словам исполнителя главной роли Алексея Матошкина, «Черная лестница» — это не просто стрельба, взрывы и убийства. «Это история про людей, про их взаимоотношения, про борьбу поколений. В нем есть жизнь».
Неделей раньше, 10 июня, на Центральной площади прошли съемки другого сериала — «Нарисованное счастье». Зеленоградцев всех возрастов приглашали для участия в массовке.
Главная героиня этой многосерийной мелодрамы Лера после двадцати лет счастливого брака узнает, что у ее мужа Антона уже давно есть любовница. «Тайные похождения мужа получают огласку и приводят к размолвке в семье. Вместо того чтобы страдать о разбитой судьбе, Лера собирает волю в кулак и решает во что бы то ни стало жить дальше. Она выходит на работу в офис и начинает активную жизнь. Вскоре подруга Мария знакомит Леру со своим коллегой Георгием, который ей очень симпатичен. Неожиданно Георгий и Лера понимают, что созданы друг для друга. Они решают быть вместе, но судьба уготовила влюбленным немало испытаний на пути к счастью», — говорится в описании сериала на сайте Кино-Театр.ру.
В прошлом году в Зеленограде также снимали несколько многосерийных картин. В частности, детективный сериал «Секретарша» и фантастическую ленту «Аванпост». Съемки последней, к слову, породили фейковую новость, взорвавшую интернет, о блокаде Челябинска и бэтээрах в городе.
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