Строительство турникетов на станции Крюково возобновится в октябре. Включат их к весне или раньше

Работы по установке турникетов в Крюково остановились летом, но теперь пришел новый подрядчик, который будет достраивать павильоны и налаживать оборудование. Однако, замена подрядчика не должна сказаться на сроках включения турникетов.



По информации зеленоградской префектуры, строительно-монтажные работы на станции приостановлены из-за невыполнения подрядной организацией — ООО «Трансстрой» — своих обязательств. Год назад Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК) заключила с этой компанией контракт на установку турникетных комплексов на всех четырех платформах станции Крюково. Завершить работы должны были в апреле.

Сейчас перевозчик провел новый конкурс на те же работы. Конкурс выиграла группа компаний «Энергия». Договор сейчас на подписании, после чего подрядчик приступает к работе через десять дней, пояснили Zelenograd.ru в МТППК.



В МТППК не стали обсуждать, что именно не сделал по договору прежний подрядчик, лишь сказали, что ранее названные сроки открытия турникетов остаются теми же — конец этого года-начало следующего.

В мае в транспортной компании говорили, что форсировать темпы строительства в период проведения чемпионата мира по футболу нецелесообразно.

В технической документации нового аукциона говорится, что сроки выполнения работ не могут превышать 150 дней. Значит, на станции Крюково работы могут затянуться до весны.

Крытые павильоны для турникетов сделаны сейчас со стороны Привокзальной площади, там по-прежнему стоит забор, затрудняющий проход в подземный переход.



После включения турникетов на станции Крюково не будет перронного контроля, то есть сотрудников компании-перевозчика, проверяющих проездные билеты пассажиров при входе на платформы.

Схема организации прохода людей после запуска турникетов не меняется: для транзитного прохода (между «старым» и «новым» городом) закроют узкий тоннель №1, он будет предназначен для пассажиров электричек, проходящих на островные (посередине) платформы 2 и 3. Соответственно, турникеты с обеих сторон перехода будут работать на вход и выход. Широкий тоннель №2 остается для транзитного перехода и для выхода пассажиров с платформ 2 и 3.