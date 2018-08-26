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Сервис для вызова дворников и привлечения к уборке фрилансеров могут создать в Москве 26.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Разработать систему по вызову дворников для уборки мусора или снега во дворах, подобную приложениям-агрегаторам такси, предложили москвичи в рамках программы «Умный город — 2030». В выполнении работ могут быть задействованы также сторонние фрилансеры, работа которых будет оплачиваться. Сколько стоит работа дворника и нужны ли Зеленограду дворники-волонтёры — выяснял Zelenograd.ru, вспоминая зимние снегопады.

Правительство Москвы прорабатывает возможность создания системы, с помощью которой москвичи смогут вызвать дворников в места, где требуется уборка. Особенно это будет актуально зимой, если выпадет много снега — это позволит не только уменьшить нагрузку на дворников (которых может быть один-два на весь двор), но и подзаработать людям, которые хотят себя чем-то занять. Об этом сообщил портал мэрии, ссылаясь на заявление замруководителя столичного департамента информационных технологий Алексея Чукарина. «У нас иногда возникают ситуации, когда дворники физически не справляются с объемом работ. Техника не спасает, потому что не везде она может пройти», — объяснил Чукарин.

Сколько стоит работа дворника

Можно лишь предположить примерную стоимость труда фрилансеров в качестве дворников, которую могут предложить москвичам. По данным портала moskva.trud.com, за год средняя зарплата дворника держалась на уровне 25 тысяч рублей в месяц, к августу она подросла до 28 тысяч рублей (998 вакансий). При стандартной 40-часовой рабочей неделе (в среднем 160 часов в месяц) без учёта переработок выходит примерно 156-175 рублей в час. Летом подработать дворниками «Жилищники» предлагают подросткам, примерно по таким же расценкам.

В сентябре 2017 года префект Зеленограда обещал городу 500 дворников на зимний период, которые будут работать от районных «Жилищников», но в критических ситуациях их не хватало. Так, в конце зимы люди начали жаловаться на отсутствие уборщиков в своих дворах, на что управа Крюково, например, разъясняла, что это связано с разбивкой людей по бригадам в 12 человек, из-за чего те банально не успевают выполнять всю работу. Тогда на улицу в помощь работникам вышли сотрудники префектуры, управы, строительных и других организаций.

Один из жителей после обильных февральских снегопадов предложил префектуре привлекать к такой работе безработных — «на бирже труда большие очереди были», но ему ответили, что в Центре занятости населения есть свободные вакансии дворников. Было также несколько обращений от зеленоградцев, в котором они высказывали желание получить лопаты (например, от жителей 6 микрорайона, которые сами чистят каток возле спорткомплекса «Орбита»). Кое-где коммунальные службы и сами предлагали горожанам помочь с уборкой, но всё это вызывало неоднозначную реакцию: «Мы вам платим налоги — вы сами должны всё убрать», были и такие ответы.

Уже сейчас штатным дворникам из управляющих компаний можно дать задание по уборке в конкретном месте, отправив жалобу через приложение «Наш город». В управляющих компаниях говорят, что из-за необходимости реагировать на эти частные жалобы, их дворники не успевают убирать более важные места. Вообще, «Наш город» кажется почти готовой платформой для сервиса вызова дворников-фрилансеров. Там уже есть функционал получения пользователем «задания» по проверке качества исполнения работ по жалобе. Если заданием будет уборка территории, то частники могут брать его себе, выполнять, фотографировать результат и получать деньги от управляющей компании или жителя-заказчика.

Идею включат в 12-летний план

Когда может быть реализована идея о вызове дворников и привлечении фрилансеров к этой работе, пока не известно. Сбор предложений в рамках программы «Умный город — 2030» прошёл на столичной краудсорсинговой платформе crowd.mos.ru с 1 по 10 августа. Все идеи должны были преодолеть три дополнительных фильтра: экспертный отбор (выбирались наиболее эффективные), обсуждение и голосование. В итоге из 2069 идей эксперты отобрали 38, которые в сумме получили 6263 комментария и 12648 оценок.

Общий 12-летний план реализации идей, поступивших в рамках программы «Умный город — 2030», находится в разработке, которая, как обещают на краудсорсинговой платформе правительства Москвы, завершится в ближайшее время.

«Впервые документ такого уровня обсуждается с бизнес-сообществом и гражданами. Главный принцип умного города — его ориентированность на человека. Жители должны участвовать в управлении и развитии города на всех уровнях. В Москве это реализуется в таких проектах, как „Активный гражданин“ и краудсорсинг-площадка crowd.mos.ru», — рассказал Алексей Чукарин.

А вы бы вышли поработать дворником-фрилансером, например, в сильные снегопады?
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