Сколько стоит работа дворника

Можно лишь предположить примерную стоимость труда фрилансеров в качестве дворников, которую могут предложить москвичам. По данным портала moskva.trud.com, за год средняя зарплата дворника держалась на уровне 25 тысяч рублей в месяц, к августу она подросла до 28 тысяч рублей (998 вакансий). При стандартной 40-часовой рабочей неделе (в среднем 160 часов в месяц) без учёта переработок выходит примерно 156-175 рублей в час. Летом подработать дворниками «Жилищники» предлагают подросткам, примерно по таким же расценкам.

В сентябре 2017 года префект Зеленограда обещал городу 500 дворников на зимний период, которые будут работать от районных «Жилищников», но в критических ситуациях их не хватало. Так, в конце зимы люди начали жаловаться на отсутствие уборщиков в своих дворах, на что управа Крюково, например, разъясняла, что это связано с разбивкой людей по бригадам в 12 человек, из-за чего те банально не успевают выполнять всю работу. Тогда на улицу в помощь работникам вышли сотрудники префектуры, управы, строительных и других организаций.

Один из жителей после обильных февральских снегопадов предложил префектуре привлекать к такой работе безработных — «на бирже труда большие очереди были», но ему ответили, что в Центре занятости населения есть свободные вакансии дворников. Было также несколько обращений от зеленоградцев, в котором они высказывали желание получить лопаты (например, от жителей 6 микрорайона, которые сами чистят каток возле спорткомплекса «Орбита»). Кое-где коммунальные службы и сами предлагали горожанам помочь с уборкой, но всё это вызывало неоднозначную реакцию: «Мы вам платим налоги — вы сами должны всё убрать», были и такие ответы.

Уже сейчас штатным дворникам из управляющих компаний можно дать задание по уборке в конкретном месте, отправив жалобу через приложение «Наш город». В управляющих компаниях говорят, что из-за необходимости реагировать на эти частные жалобы, их дворники не успевают убирать более важные места. Вообще, «Наш город» кажется почти готовой платформой для сервиса вызова дворников-фрилансеров. Там уже есть функционал получения пользователем «задания» по проверке качества исполнения работ по жалобе. Если заданием будет уборка территории, то частники могут брать его себе, выполнять, фотографировать результат и получать деньги от управляющей компании или жителя-заказчика.