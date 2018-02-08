Почему в одних дворах убрано, а в других нет? Почему местные проезды завалены снежной кашей, а тротуары почищены? Почему не убирают снег на детских площадках и сваливают его на почищенные автовладельцами парковочные места? Эти вопросы зеленоградцы задают друг другу в соцсетях и в обращениях к властям. Разбирались, когда закончат уборку после рекордного снегопада.
За неделю в Зеленограде выпало 72 сантиметра снега. Его собирают и вывозят на снегоплавильный пункт. Он работает круглосуточно, но все равно перегружен, объяснила префектура. Самосвалы стоят в очереди на сброс снега, время ожидания достигает 45 минут. Существующей техники, очевидно, не хватает, поэтому для вывоза снега зеленоградские коммунальные службы и управы нанимают машины, в основном самосвалы и погрузчики. Чтобы снизить нагрузку на снегоплавильный пункт, снег пока складывают на площадки временного хранения — то есть, во дворах. Его вывезут «после снижения ажиотажа», говорится в сообщении.
В помощь дворникам вышли сотрудники префектуры, управ, зеленоградского автокомбината, досуговых, спортивных, строительных организаций, «Зеленоградводоканала», «Москоллектора». Все сотрудники работают на уборке снега, но рук, конечно, не хватает, рассказали Zelenograd.ru в отделах ЖКХ и благоустройства двух зеленоградских «Жилищников». Накануне в интернете появилось фото объявления на корпусе 125, написанное от имени «Жилищника района Матушкино» и адресованное жителям — с просьбой помочь в уборке снега во дворе. В «Жилищнике» сказали, что не обращались с такой просьбой, а кто написал это объявление, им неизвестно.
Автовладельцев сами откапывают свои машины — их призывать к уборке не надо. Но дворники на парковках складируют снег. Иногда снег сваливают на недавно почищенные водителями места. 8 из 29 машиномест между корпусами 914 и 915 дворники закидали снегом, рассказал Zelenograd.ru житель 9 микрорайона. «Сегодня засыпали еще два, одно я почистил», отметил он.
Во дворе корпуса 1818 кучами снега перегородили выезд машин, пишет в префектуру жительница «нового» города. «На специально оборудованной парковке у дома машину оставлять боязно, уходишь вечером домой и не знаешь, сможешь ты с утра выехать, или трактор закидает ее снегом по самую крышу». Парковочные карманы в городе с переменным успехом чистят, некоторые пока завалены снегом. Автовладельцы ставят машины на тротуары, пешеходы, которым и так сейчас сложно ходить, вынуждены выходить на проезжую часть. Из-за того, что во дворах не разъехаться, машины ездят по тротуарам — например, у корпуса 360.
Некоторые дворы почищены нормально, а некоторые завалены снегом и льдом. Почему, например, у 120-го корпуса всё хорошо, а у 145-го плохо, спрашивают жители префектуру. Почему не видно дворников у корпуса 1605, а возле 1807-го убираются «прямо-таки с фанатизмом», как рассказала жительница этой пятиэтажки. Более того, крышу чистят чуть не каждый день. Люди склонные объяснять эту разницу наличием в доме каких-то организаций или жильцов из числа госслужащих и чиновников. Хорошая уборка у дома с «блатными» жильцами — это мифы, выдумки, рассказал Zelenograd.ru бывший дворник со стажем, а ныне работник зеленоградского учреждения, связанного с ЖКХ. А вот дворы домов и зданий, где находятся управы, социальные организации, молочные кухни и тому подобное, действительно чистят в первую очередь. Могут целую бригаду «перебросить» на уборку конкретного двора. Но не потому, что в нем живет чиновник, отметил собеседник.
И когда всё это кончится? 6 февраля мэр Москвы Сергей Собянин поручил префектам и главам управ ускорить очистку дворов после снегопада. А заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что город очистят от снега до 11 февраля. Но, похоже, пока не получилось. А по прогнозу к концу недели снова пойдёт снег.
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