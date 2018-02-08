За неделю в Зеленограде выпало 72 сантиметра снега. Его собирают и вывозят на снегоплавильный пункт. Он работает круглосуточно, но все равно перегружен, объяснила префектура. Самосвалы стоят в очереди на сброс снега, время ожидания достигает 45 минут. Существующей техники, очевидно, не хватает, поэтому для вывоза снега зеленоградские коммунальные службы и управы нанимают машины, в основном самосвалы и погрузчики. Чтобы снизить нагрузку на снегоплавильный пункт, снег пока складывают на площадки временного хранения — то есть, во дворах. Его вывезут «после снижения ажиотажа», говорится в сообщении.

В помощь дворникам вышли сотрудники префектуры, управ, зеленоградского автокомбината, досуговых, спортивных, строительных организаций, «Зеленоградводоканала», «Москоллектора». Все сотрудники работают на уборке снега, но рук, конечно, не хватает, рассказали Zelenograd.ru в отделах ЖКХ и благоустройства двух зеленоградских «Жилищников». Накануне в интернете появилось фото объявления на корпусе 125, написанное от имени «Жилищника района Матушкино» и адресованное жителям — с просьбой помочь в уборке снега во дворе. В «Жилищнике» сказали, что не обращались с такой просьбой, а кто написал это объявление, им неизвестно.