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Город полностью очистят от снега к концу недели 06.02.2018 ZELENOGRAD.RU

После рекордного снегопада 5-6 дней на очистку — это быстро, считает заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков и отмечает, что по нормативам на очистку дворов от снега даётся вообще девять дней. К началу следующей недели снег должен быть не только почищен, но и вывезен.

фото: zelao.ru

С воскресенья 4 февраля в Москве выпало 45 сантиметров снега, а в ближайшие три дня прогнозируют еще 8 сантиметров (в Зеленограде по прогнозу лишь небольшой снег). Сначала коммунальные службы, как предписывает регламент, чистили автомобильные дороги, сейчас приступили к уборке снега во дворах и на крышах домов.

«Если работать в соответствии с нормативами, придется девять дней убирать и вывозить снег, — цитирует Бирюкова портал правительства Москвы. — Конечно же, у нас такого количества времени нет, будут приняты необходимые меры для того, чтобы город убрать гораздо раньше».

Вечером 5 февраля заммэра сообщил, что на расчистку города понадобится 5-6 дней и это «гораздо раньше установленных на данный момент нормативов». «В первую очередь, мы очищаем проезжие части, тротуары, подходы к станциям метро и МЦК, подходы к больницам, поликлиникам, школам», цитирует Бирюкова агентство «Москва».

Власти ежедневно информируют о том, как ведется уборка снега в городе — по данным мэрии, этот снегопад стал самым сильным за сто лет. Но нигде не приводятся действующие временные нормативы уборки снега — а они должны быть закреплены каким-либо документом. Тот же портал мэрии информирует, что вывезти снег с тротуаров и пешеходных зон обязаны за четыре дня, если снежный покров не превышал 6 сантиметров, и за девять дней — при 10 сантиметрах снега, не объясняю, где, в каком постановлении или инструкции прописаны такие сроки. В прошлом году зеленоградский дворник рассказал, что даже с парковок, которые убирают в последнюю очередь, снег должен быть вывезен в течение трех дней.

Если двор не расчищен, правительство Москвы рекомендует жаловаться в управляющую компанию, а если это не помогло — в управу, префектуру или административно-техническую инспекцию. В Зеленограде снег убирают интенсивно, но неравномерно: судя по сообщениям жителей, одни дворы расчищены, другие нет. Причем разница видна даже не на уровне одного микрорайона, а по дворам соседних домов.

«Двор завален снегом, — рассказала жительница корпуса 356. — А у соседнего, 302А, все отлично почищено». В интернет-приемной префектуры и на портале «Наш город» — жалобы на неубранные от снега дворы, подходы к школам, гололед на пешеходных дорожках и проезжей части, отвалы снега во дворах и на парковках, блокирующие и выезд машинам, и проход пешеходам. Жалуются и на обледеневшие ступени подземных переходов, в частности, на улице Гоголя (напротив «Иридиума»). В ГБУ «Гормост» Zelenograd.ru заверили, что система подогрева лестниц работает. Но признали, что «сбои бывают».

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Обсуждение
Max Petrov
Вчера, 13:07
Тротуары кое-как отчистили. Машины в карманах валом завалили. Остановки ОТ (а мы знаем, что в снегопад все садятся на общественный транспорт) пытались очистить - получилось плохо (не получилось совсем) до кучи корытоводы вкорячивали свои ведра прямо у остановок ОТ - выйти из автобуса и так тяжело так еще их обходи (Где мать их парктроны???). Горе водятлы у нас конечно просто шок - чистить снег никто не желает, а корыто пихать на тротуары и т.п. запросто! В выхи шел из гаража с лопатой - подошел к подъезду а там снега по колено - ну думаю почищу родной подъезд раз уж мимо иду - тут какой то хрен ко мне - а ну-ка почистите мне место под машину - Вы должны чистить! Иди говорю мужик лесом - корыто твое - вот сам себе и чисть. Охамели в край!))) А вчерась снег от гаража в очередной раз в ночи отметаю, а рядом стоянка - так на нее каждые 2 минуты машина заезжала - спрашивала есть ли места??)) Кататься у нас все любят, а вот саночки возить - нет!

Отредактировано: 06-02-2018, 15:44
Вероника *****
Вчера, 13:14
а дворы бы кто-нибудь расчистил. где же хваленая техника, узкие тропки где одному то пройти сложно, а уж разойтись со встречным пешеходом, вообще не реально... что в старом городе, что в новом. У магазина Океан, нынче Перекресток, вообще не пройти, каша из снега по колено без преувеличения... ее тоже расчистят?
Елена Буханик
Вчера, 13:46
Такое ощущение,что про старый город забыли.Дальше подъезда завалы. Откопанные машины выехать не могут. Дворников вообще с пятницы не видели (корп.418)Стоянка засыпана снегом и тишина...Зато когда снега не было, малая техника каждый день ездила и подметала,пыль гоняла. А еще прикольно, когда проливной дождь и едет поливалка и обильно поливает улицу.
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