С воскресенья 4 февраля в Москве выпало 45 сантиметров снега, а в ближайшие три дня прогнозируют еще 8 сантиметров (в Зеленограде по прогнозу лишь небольшой снег). Сначала коммунальные службы, как предписывает регламент, чистили автомобильные дороги, сейчас приступили к уборке снега во дворах и на крышах домов.

«Если работать в соответствии с нормативами, придется девять дней убирать и вывозить снег, — цитирует Бирюкова портал правительства Москвы. — Конечно же, у нас такого количества времени нет, будут приняты необходимые меры для того, чтобы город убрать гораздо раньше».

Вечером 5 февраля заммэра сообщил, что на расчистку города понадобится 5-6 дней и это «гораздо раньше установленных на данный момент нормативов». «В первую очередь, мы очищаем проезжие части, тротуары, подходы к станциям метро и МЦК, подходы к больницам, поликлиникам, школам», цитирует Бирюкова агентство «Москва».



Власти ежедневно информируют о том, как ведется уборка снега в городе — по данным мэрии, этот снегопад стал самым сильным за сто лет. Но нигде не приводятся действующие временные нормативы уборки снега — а они должны быть закреплены каким-либо документом. Тот же портал мэрии информирует, что вывезти снег с тротуаров и пешеходных зон обязаны за четыре дня, если снежный покров не превышал 6 сантиметров, и за девять дней — при 10 сантиметрах снега, не объясняю, где, в каком постановлении или инструкции прописаны такие сроки. В прошлом году зеленоградский дворник рассказал, что даже с парковок, которые убирают в последнюю очередь, снег должен быть вывезен в течение трех дней.



Если двор не расчищен, правительство Москвы рекомендует жаловаться в управляющую компанию, а если это не помогло — в управу, префектуру или административно-техническую инспекцию. В Зеленограде снег убирают интенсивно, но неравномерно: судя по сообщениям жителей, одни дворы расчищены, другие нет. Причем разница видна даже не на уровне одного микрорайона, а по дворам соседних домов.

«Двор завален снегом, — рассказала жительница корпуса 356. — А у соседнего, 302А, все отлично почищено». В интернет-приемной префектуры и на портале «Наш город» — жалобы на неубранные от снега дворы, подходы к школам, гололед на пешеходных дорожках и проезжей части, отвалы снега во дворах и на парковках, блокирующие и выезд машинам, и проход пешеходам. Жалуются и на обледеневшие ступени подземных переходов, в частности, на улице Гоголя (напротив «Иридиума»). В ГБУ «Гормост» Zelenograd.ru заверили, что система подогрева лестниц работает. Но признали, что «сбои бывают».