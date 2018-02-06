Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Собянин поручил ускорить уборку дворов после снегопада 06.02.2018 ZELENOGRAD.RU

«Надо более активно заниматься дворами: там хватает проблем», написал мэр Москвы в своем Twitter вечером 6 февраля. Активизироваться поручено префектам и главам районов. При этом из данных мэрии получается, что на вывоз снега потребуется около двух месяцев.

Сергей Собянин также отметил, что после аномального снегопада с уборкой дорог коммунальщики «в основном справились». Накануне заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков пообещал, что город очистят от снега в течение 5-6 дней — уберут и вывезут. Зеленоградские соцсети пестрят фотографиями и сообщениями о нерасчищенных пешеходных дорожках, заваленных отвалами снега дворах и парковках.

На уборке снега работают круглосуточно, сообщает мэрия и подсчитывает масштабы бедствия. Заместитель мэра Петр Бирюков вот так подсчитывал объём выпавшего снега: «Площадь убираемых территорий в Москве — примерно 170 миллионов квадратных метров. И восемь миллионов квадратных метров — площадь убираемых крыш. Примерно около 180 миллионов квадратных метров. Умножаем на 45 сантиметров выпавшего снега. Вот эту массу, примерно 80 миллионов кубометров, придется вывезти».

При этом ежедневно с улиц вывозится более 1,2 миллиона кубометров снега. Значит, поделив 80 на 1,2, получаем, что на вывоз всего снега потребуется около двух месяцев. Или раньше просто наступит весна, и снег сам растает.

 Реклама
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
В «Никоре» открылся бьюти-бутик Объявления
Крупной медицинской фирме требуется помещение на 1 этаже 50-60 м2 с отдельным входом Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама