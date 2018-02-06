«Надо более активно заниматься дворами: там хватает проблем», написал мэр Москвы в своем Twitter вечером 6 февраля. Активизироваться поручено префектам и главам районов. При этом из данных мэрии получается, что на вывоз снега потребуется около двух месяцев.
Сергей Собянин также отметил, что после аномального снегопада с уборкой дорог коммунальщики «в основном справились». Накануне заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков пообещал, что город очистят от снега в течение 5-6 дней — уберут и вывезут. Зеленоградские соцсети пестрят фотографиями и сообщениями о нерасчищенных пешеходных дорожках, заваленных отвалами снега дворах и парковках.
После аномального снегопада коммунальщики с уборкой дорог в основном справились. Надо более активно заниматься дворами: там хватает проблем. Дал соответствующее поручение префектам и главам районов.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 6 февраля 2018 г.
На уборке снега работают круглосуточно, сообщает мэрия и подсчитывает масштабы бедствия. Заместитель мэра Петр Бирюков вот так подсчитывал объём выпавшего снега: «Площадь убираемых территорий в Москве — примерно 170 миллионов квадратных метров. И восемь миллионов квадратных метров — площадь убираемых крыш. Примерно около 180 миллионов квадратных метров. Умножаем на 45 сантиметров выпавшего снега. Вот эту массу, примерно 80 миллионов кубометров, придется вывезти».
При этом ежедневно с улиц вывозится более 1,2 миллиона кубометров снега. Значит, поделив 80 на 1,2, получаем, что на вывоз всего снега потребуется около двух месяцев. Или раньше просто наступит весна, и снег сам растает.
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