«Надо более активно заниматься дворами: там хватает проблем», написал мэр Москвы в своем Twitter вечером 6 февраля. Активизироваться поручено префектам и главам районов. При этом из данных мэрии получается, что на вывоз снега потребуется около двух месяцев.

Сергей Собянин также отметил, что после аномального снегопада с уборкой дорог коммунальщики «в основном справились». Накануне заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков пообещал, что город очистят от снега в течение 5-6 дней — уберут и вывезут. Зеленоградские соцсети пестрят фотографиями и сообщениями о нерасчищенных пешеходных дорожках, заваленных отвалами снега дворах и парковках.