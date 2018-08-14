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Африканский барабан отняли у программиста в парке Победы 14.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Полиция разыскивает злоумышленника, напавшего на мужчину в зеленоградском парке. Добычей грабителя стал африканский барабан ручной работы.

Инцидент произошел в парке Победы в ночь на воскресенье, 12 августа, сообщил полицейским 25-летний местный житель, работающий инженером-программистом на «Ангстреме». Неизвестный силой отобрал у него уникальный музыкальный инструмент стоимостью 14 тысяч рублей. По описанию, грабитель — высокий молодой человек с короткой стрижкой, он был в камуфляжной толстовке, светлых бриджах и в кроссовках.

Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. Полицейские сфотографировали место происшествие и обследовали его со служебной собакой, сейчас изучают записи с камер видеонаблюдения, пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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