Полиция разыскивает злоумышленника, напавшего на мужчину в зеленоградском парке. Добычей грабителя стал африканский барабан ручной работы.
Инцидент произошел в парке Победы в ночь на воскресенье, 12 августа, сообщил полицейским 25-летний местный житель, работающий инженером-программистом на «Ангстреме». Неизвестный силой отобрал у него уникальный музыкальный инструмент стоимостью 14 тысяч рублей. По описанию, грабитель — высокий молодой человек с короткой стрижкой, он был в камуфляжной толстовке, светлых бриджах и в кроссовках.
Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. Полицейские сфотографировали место происшествие и обследовали его со служебной собакой, сейчас изучают записи с камер видеонаблюдения, пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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