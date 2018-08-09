1 комментарий
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Кассира супермаркета приговорили к исправительным работам за продажу алкоголя несовершеннолетним 09.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Полгода исправительных работ и минус пять процентов из заработка присудили кассиру одного из сетевых магазинов в Зеленограде. Женщина повторно попалась на продаже алкоголя несовершеннолетним.

В ноябре 2017 года кассира Наталью П. уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение, назначив тогда штраф. В конце мая 2018-го ее уличили в продаже двух банок алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 4,6%. Таким образом, действия 42-летней Натальи П. из административного правонарушения перешли в разряд уголовно-наказуемого преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно).

В июле мировой судья судебного участка № 1 района Матушкино приговорил Наталью П. к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства, сообщает прокуратура.

В апреле 2017 года Зеленоградский суд вынес приговор 63-летнему продавцу, которая также попалась на неоднократной продаже алкоголя подросткам. Женщине назначили штраф в 30 тысяч рублей.

В ноябре 2017-го покупатель в одном из сетевых супермаркетов в Зеленограде стала свидетелем продажи энергетиков, сигарет и алкоголя несовершеннолетним. Женщина рассказала Zelenograd.ru, что обратилась к охранникам, и те объяснили: за пару дней до этого в магазине был скандал, когда кассир отказалась отпустить подросткам продукцию, запрещенную к продаже лицам, не достигшим 18 лет. Администрация маркета пригрозила уволить строптивую кассиршу, если та снова откажется. Похожие истории с угрозой увольнением за «непродажу» рассказывают и о других магазинах.

В иных случаях подростки, бывает, воруют алкоголь или просят взрослых прохожих купить им сигареты, пиво и т. д.

Читайте также
Как в Зеленограде ловят и наказывают за продажу алкоголя несовершеннолетним
 Реклама
Детский сад «Теремок» УДП РФ приглашает детей от 1,5 до 7 лет Объявления
Додо Пицца дарит подарки Объявления
Центр функциональной стоматологии приглашает на работу медицинскую сестру Объявления
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Объявления
План по ликвидации борщевика в Подмосковье: минимум три года и сотни миллионов рублей
«Выход на линию в 6:08, встаю в 4:30». Водитель 400-го Сергей Круглов об автобусах, работе и пассажирах
«Мосводосток» не согласовал пешеходный мост через городской пруд
Учебный год в зеленоградских школах начнётся 3 сентября
Выпускник зеленоградской школы 853 - лучший юный географ мира
Зеленоградские авиамоделисты стали серебряными призерами чемпионата мира во Франции
Почему сохнут каштаны в Дендропарке и на городских аллеях?
Как кандидат в мэры Сергей Собянин видит развитие зеленоградских районов
«Покажите мне звук». Музей представил выставку звуковых устройств разных эпох и две частные коллекции
Что внутри новой фабрики чипов «Ангстрем-Т»
Бесплатная киноплощадка для детей и взрослых на Центральной площади
Благотворительная ярмарка «Соберём детей в школу» от волонтёров Зеленограда
Встреча с Денисом Косяковым — актёром, блогером и телеведущим — 8 августа в «Творческом лицее»
Фестиваль ГТО — 11 августа в 11:00 в 8 микрорайоне
Обсуждение
тёткО
3 часа назад
Раньше детей воспитывали, в учебное заведение сообщали и родителям, а теперь воспитывают и наказывают взрослых теток.((
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В августе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
В августе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама