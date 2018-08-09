Полгода исправительных работ и минус пять процентов из заработка присудили кассиру одного из сетевых магазинов в Зеленограде. Женщина повторно попалась на продаже алкоголя несовершеннолетним.

В ноябре 2017 года кассира Наталью П. уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение, назначив тогда штраф. В конце мая 2018-го ее уличили в продаже двух банок алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 4,6%. Таким образом, действия 42-летней Натальи П. из административного правонарушения перешли в разряд уголовно-наказуемого преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно).

В июле мировой судья судебного участка № 1 района Матушкино приговорил Наталью П. к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства, сообщает прокуратура.

В апреле 2017 года Зеленоградский суд вынес приговор 63-летнему продавцу, которая также попалась на неоднократной продаже алкоголя подросткам. Женщине назначили штраф в 30 тысяч рублей.

В ноябре 2017-го покупатель в одном из сетевых супермаркетов в Зеленограде стала свидетелем продажи энергетиков, сигарет и алкоголя несовершеннолетним. Женщина рассказала Zelenograd.ru, что обратилась к охранникам, и те объяснили: за пару дней до этого в магазине был скандал, когда кассир отказалась отпустить подросткам продукцию, запрещенную к продаже лицам, не достигшим 18 лет. Администрация маркета пригрозила уволить строптивую кассиршу, если та снова откажется. Похожие истории с угрозой увольнением за «непродажу» рассказывают и о других магазинах.

В иных случаях подростки, бывает, воруют алкоголь или просят взрослых прохожих купить им сигареты, пиво и т. д.