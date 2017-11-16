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Подростки попались на краже водки из супермаркета во втором микрорайоне 16.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Охранник супермаркета «Атак», расположенного в корпусе 234а, сообщил в полицию, что два подростка тайно вынесли литровую бутылку водки «Пять озёр» и скрылись.

Патрульные оперативно разыскали и задержали похитителей 14 и 15 лет, которые обучаются в восьмом классе одной из зеленоградских школ. Выяснилось, что оба — из неполных семей, но на учете в комиссии по делам несовершеннолетних или психоневрологическом диспансере, не состоят, сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Подростки признались в краже. В отношении задержанных, по словам источника, возбудили уголовное дело [в присутствии законных представителей] и отпустили их под подписку о невыезде.

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