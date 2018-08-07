«Это уже вторая победа Алена в IGeo (International Geography Olympia), в прошлом году он стал серебряным призером, — пишет о победе своего выпускника школа 853. — Поздравляем и гордимся!»

«Какие чувства испытываю сейчас? Радость, я рад, что стал первым представителем России, кто выиграл золото олимпиады, — цитирует ТАСС телефонную беседу с Аленом Коспановым. — Для меня это уже вторая олимпиада, в прошлом году в Белграде я завоевал серебряную медаль».

Юноша рассказал, что серьезно увлекся изучением географии в девятом классе и принял участие не в одной региональной и общероссийской географической олимпиаде. Этой весной Ален стал победителем финала Всероссийской олимпиады по географии, получив право на зачисление в любой вуз страны с таким профилем. До этого он выигрывал «Всерос» по географии в девятом и десятом классах, год назад решил стать климатологом, как рассказал в интервью zelao.mos.ru. А теперь, закончив школу, Ален Коспанов выбрал Географический факультет МГУ — там тоже радуются успехам новоиспеченных студентов, трое из которых участвовали в IGeo.

Все четыре участника сборной России получили медали Международной олимпиады по географии: Ольга Богданова из Москвы завоевала серебряную, а Вячеслав Боголюбский из Челябинской области и Михаил Селюгин из Пермского края — бронзовые награды. Также команда России получила первый приз в конкурсе научных постеров олимпиады. На прошлогодней IGeo у россиян были три серебряные и одна бронзовая медали.

Международные олимпиады по географии проводятся с 1996 года, с 2012 года — ежегодно. В них принимают участие школьники из более чем 40 стран. Испытания проходят в три тура, на английском языке: письменный тест, полевое наблюдение и мультимедийный тест.