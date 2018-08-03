Новорожденного можно теперь зарегистрировать не выходя из медучреждения. Нужно лишь подготовить определенный пакет документов. И пока мама восстанавливает силы после родов, юрист перинатального центра занимается оформлением документа. Готовое свидетельство выдадут при выписке.

Самый первый в жизни человека документ официально фиксирует фамилию, имя и отчество ребенка, дату и место его рождения, сведения о родителях. Не следует путать свидетельство о рождении со справкой, которую обычно выдают в родильных домах, уточняет медучреждение. Справка содержит иные данные: пол малыша, дату и время его появления на свет, информацию о враче, принимавшем роды, — и действительна в течение одного месяца. На ее основании выдают свидетельство о рождении в загсе.

Чтобы получить свидетельство в перинатальном центре, надо заранее определиться с именем малыша и собрать все необходимые документы:

медицинское свидетельство о рождении (оформляется медицинской организацией);

паспорта матери и отца ребенка (у иностранных граждан оба паспорта должны быть переведены на русский язык, и оба перевода — заверены у нотариуса);

письменное заявление-уполномочие от родителей ребенка на установленном бланке;

свидетельство о заключении брака (за исключением, если брак был зарегистрирован в московских органах загс. Свидетельство о заключении брака, выданное иностранным государством, должно быть легализовано на территории РФ).

Если мама не в браке, то паспорт отца не требуется и заявление-уполномочие делается только от ее имени. Также, соответственно, не нужен последний документ. Правда, в случае, когда мать ребенка желает указать вымышленные сведения об отце (со слов) либо установить отцовство с отцом ребенка, обращаться нужно все же лично в загс.

Более подробная информация о регистрации новорожденных в зеленоградском перинатальном центре размещена на сайте горбольницы имени М. П. Кончаловского.

Услуга бесплатная, и воспользоваться ею могут все желающие, в том числе иногородние и иностранные родители. При этом, независимо от их гражданства и адреса постоянной прописки, у ребенка в свидетельстве будет записано: «Место рождения — Москва».