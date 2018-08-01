По условиям, кандидаты от партий должны были собрать минимум 110 нотариально заверенных листов поддержки муниципальных депутатов из 110 муниципальных образований Москвы (всего их в столице 146). Балакин представил для регистрации 112 подписей муниципальных депутатов из 111 муниципальных образований, но позднее трое депутатов отозвали свои голоса. В итоге у Балакина осталось 109 подписей из 108 муниципальных образований, недостаточных для регистрации кандидатом на выборах.

Согласно Избирательному кодексу Москвы (ст. 34, ч. 17), «отзыв депутатом представительного органа местного самоуправления или главой муниципального образования своей подписи не допускается», если только депутата не принуждали к подписи или не одаривали за нее.

Балакин обратился в Мосгорсуд с заявлением о неправомерном отказе в регистрации его как кандидата на пост мэра. Выступая в суде, представитель бизнесмена заявила: «Все три депутата подтвердили, что самостоятельно проставляли подписи без поощрения, все подписи были проставлены в разное время у разных нотариусов, мой доверитель не присутствовал при проставлении подписей, что подтверждает, что они были проставлены без какого-либо давления».

В итоге Мосгорсуд отменил решение МГИК от 12 июля 2018 года об отказе Балакину в регистрации кандидатом на должность мэра и обязал это исправить, иначе у суда появились бы основания для расформирования Мосгоризбиркома, пишет агентство «Москва». МГИКу дали время на апелляцию по 30 июля включительно.

Апелляции не последовало, Мосгоризбирком зарегистрировал Балакина как еще одного претендента на мэрское кресло.