Воспользоваться транспондером для проезда по М-11 теперь можно на любой полосе: как на специально выделенной для бесконтактного расчёта, так и на предназначенной для оплаты наличными или банковской картой.

Разница лишь в алгоритме проезда, сообщает «Северо-Западная концессионная компания», оператор головного участка скоростной автомагистрали Москва — Санкт-Петербург (с 15-го по 58-й километр).

При проезде по «выделенке» достаточно снизить скорость до 30 километров в час, и оплата произойдет автоматически. Если автомобильный поток на «выделенке» уплотняется и грозит затором, водители могут перестроиться в соседние полосы, устроенные для проезда за наличные или с банковской картой.

Далее при выезде с дороги нужно остановиться перед шлагбаумом, снять транспондер с крепления и передать кассиру. Сумма списания аналогична той, что взимается при бесконтактной оплате, то есть со всеми скидками, уточняет СЗКК.

Транспондер для М-11 работает на всех платных дорогах России.