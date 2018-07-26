Посетителей торгово-развлекательного центра «Иридиум» сопроводили на улицу, а входы оцепили днем в четверг, 26 июля.

Со слов очевидца, в комплексе обнаружили «посторонний предмет». Прибывшие на место кинолог с собакой обследовали «беспризорную» вещь, которая оказалась обычным пакетом, не представляющим угрозы окружающим.

Оцепление с оградительными лентами сняли, «Иридиум» вернулся к штатной работе.