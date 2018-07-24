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В поликлинике №201 начали выдавать справки для ГИБДД и на владение оружием 24.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Пройти комплексную медицинскую комиссию для получения или замены водительских прав и получения лицензии на ношение и приобретение оружия теперь можно в поликлинике 201 в 20-м микрорайоне (корпус 2042). Запись через портал mos.ru, стоимость справок — 5 тысяч рублей.

Зеленоградская поликлиника — одна из десяти московских, в которых можно получить такие справки. Удобное расположение кабинетов врачей в отдельном блоке платных услуг позволяет получить справки в максимально короткий срок, сообщает департамент здравоохранения. По данным портала mos.ru, обследование длится полтора часа. Записаться можно в разделе «Здоровье». Получить услугу могут люди старше 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве, не состоящие на наркологическом и (или) психоневрологическом учете.

Для получения справки в ГИБДД обязателен осмотр терапевта, офтальмолога, нарколога, психиатра, отоларинголога, невролога, для владения оружием — офтальмолога, нарколога, психиатра. Также на месте делается энцефалограмма головного мозга, а для лицензии на оружие надо сдать и анализ мочи.

Зеленоградские коммерческие медицинские центры предлагают такие справки в среднем за 1—2,5 тысячи рублей. Правда, туда не входят заключения нарколога и психиатра.

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Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 14:29
Зеленоградские коммерческие медицинские центры предлагают такие справки в среднем за 1—2,5 тысячи рублей.
Допустим, Нарк при этом 800, Псих - 1000, итого 2800-4300. Но за что накрутка до 5000 в поликлинике?
Удобное расположение кабинетов врачей в отдельном блоке платных услуг позволяет получить справки в максимально короткий срок, сообщает департамент здравоохранения. По данным портала mos.ru, обследование длится полтора часа.
Как же так удобно расположили кабинеты, что приходится аж 1,5 часа проходить обследование, тогда как можно менее чем за час пройти псих, нарк, медцентр при чём основное время будет не на обследование, а на дорогу и в кабинетах в сумме не более 15-20 минут в разных частях города (утром субботы 14, 6 и медцентр, например, у ДК).
Также на месте делается энцефалограмма головного мозга
Рядовым водителям такое исследование делать не обязательно, а тут получается мало того что переплачиваешь, так ещё и делают даже то что не требуется.
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