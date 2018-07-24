Пройти комплексную медицинскую комиссию для получения или замены водительских прав и получения лицензии на ношение и приобретение оружия теперь можно в поликлинике 201 в 20-м микрорайоне (корпус 2042). Запись через портал mos.ru, стоимость справок — 5 тысяч рублей.



Зеленоградская поликлиника — одна из десяти московских, в которых можно получить такие справки. Удобное расположение кабинетов врачей в отдельном блоке платных услуг позволяет получить справки в максимально короткий срок, сообщает департамент здравоохранения. По данным портала mos.ru, обследование длится полтора часа. Записаться можно в разделе «Здоровье». Получить услугу могут люди старше 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве, не состоящие на наркологическом и (или) психоневрологическом учете.

Для получения справки в ГИБДД обязателен осмотр терапевта, офтальмолога, нарколога, психиатра, отоларинголога, невролога, для владения оружием — офтальмолога, нарколога, психиатра. Также на месте делается энцефалограмма головного мозга, а для лицензии на оружие надо сдать и анализ мочи.

Зеленоградские коммерческие медицинские центры предлагают такие справки в среднем за 1—2,5 тысячи рублей. Правда, туда не входят заключения нарколога и психиатра.