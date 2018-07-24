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Полиция просит помочь найти подростков, укравших черепашек в МЖК. Фото подозреваемых 24.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Трое подростков похитили двух сухопутных черепах в МЖК 13 июля. Возбуждено уголовное дело. Двух девушек (одна из которых выглядит еще ребенком) и парня, подозреваемых в краже черепашек, запечатлели камеры видеонаблюдения. Полиция пока не может их найти.

«Мы предполагаем, что эти подростки не являются неблагополучными, но дело открыто», сказал Zelenograd.ru источник в полиции. Подростки приехали в микрорайон МЖК на автобусе №12. Как ранее рассказали в полиции, они подошли к альпийской горке, возле которой обитают черепашки, убедились, что вокруг никого нет, и положили двух черепах в рюкзак. Из МЖК они уехали тоже на автобусе.

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