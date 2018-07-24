«Мы предполагаем, что эти подростки не являются неблагополучными, но дело открыто», сказал Zelenograd.ru источник в полиции. Подростки приехали в микрорайон МЖК на автобусе №12. Как ранее рассказали в полиции, они подошли к альпийской горке, возле которой обитают черепашки, убедились, что вокруг никого нет, и положили двух черепах в рюкзак. Из МЖК они уехали тоже на автобусе.