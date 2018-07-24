Трое подростков похитили двух сухопутных черепах в МЖК 13 июля. Возбуждено уголовное дело. Двух девушек (одна из которых выглядит еще ребенком) и парня, подозреваемых в краже черепашек, запечатлели камеры видеонаблюдения. Полиция пока не может их найти.
«Мы предполагаем, что эти подростки не являются неблагополучными, но дело открыто», сказал Zelenograd.ru источник в полиции. Подростки приехали в микрорайон МЖК на автобусе №12. Как ранее рассказали в полиции, они подошли к альпийской горке, возле которой обитают черепашки, убедились, что вокруг никого нет, и положили двух черепах в рюкзак. Из МЖК они уехали тоже на автобусе.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !