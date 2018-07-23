Из сорока камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД на Ленинградском шоссе шесть фиксируют проезд транспорта по обочинам — в том числе на участке Зеленоград — Москва и Солнечногорск — Зеленоград.

На Пятницком таких камер пока нет, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе Министерства транспорта Московской области. Хотя планировалось поставить такие комплексы от Брехово до Митино еще три года назад.

ПДД запрещает движение транспорта по обочинам — только остановку и стоянку на правой стороне дороги. По обочине могут ездить машины коммунальных и дорожных служб и машины, подвозящие грузы к объектам, если к ним нельзя подъехать иначе. Также по обочине можно ехать на велосипеде, мопеде и лошади. Проезд и обгон по правой обочине трактуются как нарушения маневрирования и правил обгона, за это предусмотрен штраф — 1500 рублей.



Обгон транспорта — чаще всего «пробок» — по обочине встречной полосы считается не только нарушением правил маневрирования и обгона, но и движением по встречной полосе. В этом случае могут выписать штраф в 5 тысяч рублей или лишить водительских прав на 4-6 месяцев.

На узком Пятницком шоссе «обочечники» часто создают аварийные ситуации и дискомфорт другим участникам движения. Неприятности езда по обочине может принести и самому водителю, и въехать колесом в яму, упереться в столб или оказаться в кювете — это еще меньшие из бед. Недавно на Ленинградском шоссе машина, выехавшая на обочину, сбила человека на пешеходном переход.