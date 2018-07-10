Запуск автобуса из Зеленограда в аэропорт Шереметьево откладывается

В начале июня Департамент транспорта объявил о запуске новых автобусных маршрутах, в том числе Зеленоград — Шереметьево, в течение месяца. Месяц прошёл, и теперь выясняется, что этот маршрут придется подождать — возможно, до конца года.



Автобус №1194 будет ходить от Крюковской площади через Панфиловский проспект и Ленинградское шоссе к терминалам Fи E аэропорта Шереметьево. Всего на этом маршруте будут курсировать шесть автобусов малой вместимости. Схема движения и количество автобусов обозначены в реестре смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок между Москвой и Московской областью. Кто и по каким тарифам будет возить, в документе не говорится.



«Право эксплуатации маршрута будет предоставлено перевозчику по результатам открытого конкурса, который запланировано провести в 2018 году, — сообщили Zelenograd.ru в департаменте транспорта. — В данный момент маршрут запланировано запустить до конца года».



Конкурс в данном случае объявляется на право осуществления перевозок по смежным межрегиональным маршрутам. Поскольку маршрут проходит по территории и Москвы (Зеленограда), и области, тарифы могут быть нерегулируемыми — то есть, стоимость проезда устанавливает перевозчик, победитель конкурса. В прошлом году Дептранс провел ряд таких конкурсов на автобусные маршруты, проходящие по московским и подмосковным дорогам. Выигравшие торги перевозчики назначали разные цены за проезд — от 25 до 40 рублей. Например, в маршрутке №333 (метро ВДНХ — Мытищи) берут за проезд в пределах МКАД 35 рублей, далее 40 руб. ООО «Гудвиль» берет за проезд в маршрутке №164 Зеленоград — Алабушево 35 рублей.