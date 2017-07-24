Коммерческий автобус №164, курсировавший от станции Крюково до станции Алабушево, №164, перестал работать в декабре прошлого года, а затем для него начали искать нового перевозчика. В итоге будут ходить такие же маршрутки, как и раньше.

Раньше 164-й маршрут обслуживал «Автолайн», теперь по конкурсу пришла фирма «Гудвиль». Она обслуживает несколько московских автобусных маршрутов. Валидаторов и оплаты городскими проездными на 164-м автобусе не будет, перевозчик сам устанавливает тарифы на проезд. На этом маршруте будут ходить автобусы малой вместимости на 20 сидячих мест, сообщили Zelenograd.ru в московском департаменте транспорта. По условиям контракта, «Гудвиль» должен начать работать на этом маршруте не позднее 19 августа. Когда конкретно, в Дептрансе не пояснили, а руководство «Гудвиль» оказалось недоступно для комментариев.

Раньше на маршруте №164 курсировали микроавтобусы Mercedes-Benz Sprinter Classic на те же 20 мест. Остановки тоже сохраняются прежние: «Станция Крюково» (Привокзальная площадь) — «Новокрюковская улица» — «Дежурная аптека» — «Школа искусств» — «Дворец единоборств» — «Корпус 1407» — «Выставочный зал» — «Кладбище» — «Сосенки» — «Почтовая улица» — «Школа» — «Центральная улица» — «Платформа Алабушево».



Дептранс выставляет автобусные маршруты на конкурсы с определенными требованиями к участникам — учитываются опыт перевозчика, наличие автобусов той или иной категории, возможность подключения в них беспроводного интернета, наличие видеокамер, количество ДТП по вине перевозчика за последний год. Заявку на конкурс по 164-му маршруту подали три организации, в их числе ООО «ВииЯ», которое и обслуживало раньше маршрут. «ВииЯ» отозвало заявку до подведения итогов, а еще одного участника конкурса — ООО «Транспорт 21 век» — не допустили к торгам из-за предоставленных им недостоверных сведений о своем опыте работы и транспортных средствах, как указано в протоколе.



Между Алабушево и Крюково продолжает курсировать областной автобус № 18, но пассажиры жалуются, что он не справляется с нагрузкой.