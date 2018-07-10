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Водителям зеленоградских автобусов приказали включать кондиционеры 10.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Все водители зеленоградского автокомбината проинструктированы под расписку с «Регламентом по работе с системой кондиционирования воздуха в салоне автобуса», ответила на очередную жалобу на духоту в автобусах префектура.

В автобусах висят наклейки о наличии кондиционера, но его работа никак не обнаруживается — в жару невыносимая духота. Если в автобусе не работает кондиционер, надо записать гаражный номер автобуса (он же регистрационный знак — расположен спереди и сзади), зафиксировать время и сообщить все эти данные на короткий номер контакт-центра «Мосгортранса» 3210 (с мобильных телефонов) или 8(499)735-05-96 (диспетчерская автокомбината) или 8(495)539-54-54 (контакт-центр «Московский транспорт»).

Кондиционеры чаще всего не работают в автобусах ЛиАЗ-5292 (зеленых), которых еще достаточно много в Зеленограде. Такие автобусы курсируют на разных маршрутах, в том числе, на 19-м, который идет через весь город. Выпускают старые зеленые ЛиАЗы и на 400-е маршруты. В один из жарких июльских дней корреспондент Zelenograd.ru проехалась в таком автобусе по маршруту №19. Наклейка о кондиционере имелась, но в салоне работал не он, а печка. Табло показывало температуру в салоне: +33. Открытые форточки и люки воздуха и прохлады не добавляли. На вопрос о работающей печке водитель ответил, что она нужна для охлаждения двигателя — «иначе просто встанем».

А пока пассажиры возмущенно обсуждали пекло в автобусе, по пути встретился такой же ЛиАЗ — «десятка» закипела и остановилась при выезде с Крюковской площади, перекрыв полосу.

«Он не виноват, их с такими автобусами на маршрут выпускают, а зарплата идет за отработку кругов», вступилась за водителя 19-го одна из пассажирок. По другой версии включение кондиционеров увеличивает расход топлива, а водителей за это штрафуют. Но за невключенный кондиционер тоже могут оштрафовать — например, урезать премию на 50%.

В синих укороченных ЛиАЗах с кондиционерами лучше. Весь подвижной состав, который сейчас закупает «Мосгортранс», оборудован климат-системами, сообщало еще год назад правительство Москвы. Но старые автобусы все равно ездят по городу. «Где нет кондиционеров, летом будут действовать по старинке — открывать окна и люки», утешает мэрия. Открыть окно в автобусах ГолАЗ, которые курсируют на длинных 400-х маршрутах (Зеленоград — станции метро «Речной вокзал», «Тушинская», «Сходненская»), невозможно — там нет форточек. Пассажиры иногда теряют сознание.

Жалобы в «Мосгортранс» не всегда действенны. «В начале мая, когда началась жара, писала обращения по поводу неработающих кондиционеров в автобусах с конкретными примерами, — рассказала жительница Зеленограда. — Получила ответ — провели ревизию, извините за доставленные неудобства. Ну и что? В июне точно так же попадала в автобусы с неработающими кондиционерами».

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