Автобусы переполненные, а кондиционеры в них не справляются либо вовсе отключены, говорят постоянные клиенты 400-х маршрутов.

«Очень душно было в автобусе. Хотя это был третий подряд 400э от „Речного“, все вплотную друг к другу были. Долго выезжали из Москвы, а кондиционер не справлялся», — рассказала Zelenograd.ru 22-летняя местная жительница Ольга.

Инцидент произошел около восьми вечера в рабочий день. Девушка потеряла сознание минут через 30—40 поездки стоя. Ее сразу усадили в кресло. Кто-то из пассажиров предлагал водителю остановиться вызвать «скорую», но тот продолжил движение.

«Не помню, как меня усаживали, но потом подбежала женщина, сказала, чтобы я как можно ниже опустила голову, также эта женщина массировала мне шею, чтобы увеличить кровоток. Потом я пришла в себя, — продолжает Ольга. — Я благодарна всем пассажирам. Никто не возмущался, все пытались помочь. Когда в Зеленограде выходила на своей остановке, один молодой человек даже предложил до дома довести, но я тогда уже пришла в себя. Правда, аптечка должна быть в более доступном месте, а то ее раза три просили, но так никто и не передал».

Чисто по-человечески девушка считает, что водитель правильно поступил, не остановившись, «так как остановка задержала бы рейс, а мне потом уже было нормально». На самом деле водитель автобуса был обязан остановиться в соответствии с должностной инструкцией, которая предписывает делать это, если поступило сообщение о резком ухудшении самочувствия пассажира.

Похожая ситуация произошла на другой день в автобусе 400 т. Девушка лет 18 упала в обморок. Ее сразу усадили, побрызгали на нее водичкой. Когда более-менее пришла в сознание, дали попить. Долго пытались докричаться до водителя, наконец под нажимом пассажиров он все же остановил автобус. Его попросили вызвать «скорую», но он ответил, что у него, мол, нет связи, рассказал Zelenograd.ru житель Зеленограда Денис.

Тем временем — опять же по инструкции — водитель должен передать информацию об инциденте диспетчеру и следовать его указаниям.

Между остановками автобус разгонялся, а при подъезде к ним резко тормозил. Из-за такой дерганой езды девушку, которая едва пришла в себя, затошнило. Да и людей с крепким вестибулярным аппаратом от такой езды подташнивало, к тому же в салоне висел стойкий запах горелого машинного масла. Словом, водителя снова попросили остановиться, чтобы девушка вышла на улицу подышать воздухом. Выпустив пассажирку, водитель сразу тронулся с места, хотя та просила его не уезжать. Опять же только под людским напором он впустил девушку назад.

В этом же автобусе ехала пассажирка с двумя малолетними детьми. Она зашла на промежуточной остановке. Несмотря на то, что автобус социальноадаптированный, женщина с трудом протиснулась с сидячей коляской внутрь салона. От духоты двух-трехлетний малыш вскоре начал плакать навзрыд. Женщине сначала предложили взять ребенка на руки, затем все же уступили место, согласившись, что ехать до Зеленограда с 17 килограммами на руках нереально. Позже посадили и второго ребенка, мальчика лет шести, по которому было видно, что ему тоже некомфортно. Практически на нее-то, маму с ребенком, и упала девушка, потеряв сознание.

Табло в салоне автобуса отмечало температуру +32, кондиционер при этом был выключен, уточняет собеседник. Это происходило в 9 утра, когда, по идее, автобусы в сторону Зеленограда должны быть достаточно свободными. Проблема перегруженности возникает из-за несоблюдении графика движения и нехватки на маршруте комфортабельного транспорта междугородного типа, считает Денис. На стартовую остановку зачастую один за другим приходят два автобуса единомоментно, а затем минут 30—40 нужно ждать следующего. При этом курсируют в основном автобусы внутригородского типа, в которых всего порядка 20 посадочных мест, остальные пассажиры вынуждены ехать стоя, а ведь по пробкам дорога может занять до 2,5 часов. При выключенном-то кондиционере.