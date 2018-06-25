Санитарные нормы это допускают с определенными ограничениями. Например — «деятельность организаций торговли не должна ухудшать условия проживания людей в жилых зданиях» (СП 2.3.6.1066-01). Правда, в случае жалоб факт ухудшения — например, от шума торгового оборудования, неприятных запахов, от проезда грузовиков к магазину по пешеходной зоне, — придется как-то доказывать. Жалобы такого рода принимает Роспотребнадзор.

В Зеленограде «Пятерочки» в основном находятся в отдельно стоящих или пристроенных к жилым домам зданиях. Пример размещения непосредственно на первом нежилом этаже жилого дома — корпус 360 («Флейта»). Здесь грузовики тоже подъезжают к магазину по местному проезду и заезжают для разгрузки товара через тротуар.



На прошлой неделе закрылась «Пятерочка» в четвертом микрорайоне — в Зеленограде такое произошло впервые.

Новая «Пятерочка» — первый продуктовый магазин в строящемся 17 микрорайоне. Осенью здесь откроют гипермаркет «Зельгрос».

Корпус 1702, в котором открылся новый магазин — это неофициальное название новостройки. Официально адрес этого дома — Георгиевский проспект, дом 37, корпус 2. Традиционная для Зеленограда нумерация домов в 17 микрорайоне нарушена. Zelenograd.ru проводит общественную кампанию по сохранению привычной и удобной нумерации.