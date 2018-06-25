Сетевой магазин «Пятерочка» заработал в корпусе 1702. Жители встревожены — товары подвозят через двор.
Грузовики для разгрузки товара заезжают через двор, пишет жительница 17 микрорайона «ВКонтакте». Машины разгружают с шести утра. Законно ли вообще открытие магазина на первом этаже жилого дома без обсуждения с жителями? — задаются вопросом участники обсуждения.
Санитарные нормы это допускают с определенными ограничениями. Например — «деятельность организаций торговли не должна ухудшать условия проживания людей в жилых зданиях» (СП 2.3.6.1066-01). Правда, в случае жалоб факт ухудшения — например, от шума торгового оборудования, неприятных запахов, от проезда грузовиков к магазину по пешеходной зоне, — придется как-то доказывать. Жалобы такого рода принимает Роспотребнадзор.
В Зеленограде «Пятерочки» в основном находятся в отдельно стоящих или пристроенных к жилым домам зданиях. Пример размещения непосредственно на первом нежилом этаже жилого дома — корпус 360 («Флейта»). Здесь грузовики тоже подъезжают к магазину по местному проезду и заезжают для разгрузки товара через тротуар.
На прошлой неделе закрылась «Пятерочка» в четвертом микрорайоне — в Зеленограде такое произошло впервые.
Новая «Пятерочка» — первый продуктовый магазин в строящемся 17 микрорайоне. Осенью здесь откроют гипермаркет «Зельгрос».
Корпус 1702, в котором открылся новый магазин — это неофициальное название новостройки. Официально адрес этого дома — Георгиевский проспект, дом 37, корпус 2. Традиционная для Зеленограда нумерация домов в 17 микрорайоне нарушена. Zelenograd.ru проводит общественную кампанию по сохранению привычной и удобной нумерации.
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Больше всего удручает, что в советские годы думали о том как разгружать авто и зачастую в магазинных помещениях размещали не только магазин, но и разгрузочные помещения, которые были до реконструкции в том числе бывшем Океане, где потом после переоборудования этими помещениями расширили магазин. А в новых домах об этом даже не думают, лишь бы поплотнее упаковать для увеличения продаваемых площадей...