Сетевой рознично-оптовый магазин-склад Selgros Cash&Carry (произносится «Зельгрос») планируют открыть осенью. Он построен возле Георгиевского шоссе, напротив 16 микрорайона.



Об открытии гипермаркета «Зельгрос» не раньше сентября сообщил на встрече с жителями замглавы управы района Крюково Эдуард Кирсанов. Площадь здания — 8,6 тысяч квадратных метров. В гипермаркете будет 120 рабочих мест. Помещения не будут сдаваться в аренду. Ассортимент «Зельгрос» — замороженные продукты, колбасы, мясные и молочные изделия, рыба, овощи, фрукты, хлеб, а также непродовольственные товары — одежда, обувь, текстиль, электротовары, бытовая техника. Также в здании откроют кафе. Обслуживание в «Зельгросе» по картам клиента (как в «Метро»). Сейчас карту клиента «Зельгрос» выдают в зеленоградском офисе, а после открытия ТЦ выдача карт будет проходить непосредственно в магазине.



Сейчас в будущий гипермаркет завезли торговое оборудование, в течение лета будут устранять разные недоделки. У входа в здание уже появились маршрутки «Едем в Зельгрос», сообщают жители 17 микрорайона. Планировалось открыть торговый центр в мае. С чем связана задержка, в администрации сети не уточнили. Зеленоградский «Зельгрос» предлагает несколько вакансий. Телефон отдела персонала: 8(985)991-38-68.