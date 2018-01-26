Торговый рознично-оптовый магазин-склад Selgros Cash&Carry (произносится «Зельгрос») строят возле Георгиевского проспекта, напротив 16 микрорайона. Ввести здание в эксплуатацию планируют в марте, после итоговой проверки строительства, а открыть в мае. В новом торговом комплексе еще есть вакансии.



В начале февраля специалисты приступят к итоговой проверке строящегося здания, по результатам застройщику выдадут замечания, после устранения которых будет решаться вопрос о вводе торгового центра в эксплуатацию, сообщил Мосгосстройнадзор. Источник в компании сообщил, что для посетителей ТЦ планируют открыть в мае.

Торговый комплекс представляет собой одноэтажное здание общей площадью более 8,5 тысяч квадратных метров. Ассортимент «Зельгрос» — замороженные продукты, колбасы, мясные и молочные изделия, рыба, овощи, фрукты, хлеб, а также непродовольственные товары — одежда, обувь, текстиль, электротовары, бытовая техника, косметика.

В новом гипермаркете будет более 120 рабочих мест. Сейчас «Зельгрос» приглашает на работу в будущий зеленоградский магазин кассиров, фаршесоставителя, техника по эксплуатации, приемщика товара, руководителей отделов.

Обслуживание в «Зельгросе» по картам клиента (как в «Метро»). Сейчас карту клиента «Зельгрос» выдают в зеленоградском офисе, а после открытия ТЦ выдача карт будет проходить непосредственно в магазине.

Новый торговый комплекс строят для жителей 17 микрорайона, неоднократно отмечалось в официальных сообщениях. Пока в микрорайоне сданы три дома, и они еще не заселены.