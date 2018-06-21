Количество поджогов уличных мусорных контейнеров в Зеленограде в этом году заметно возросло. Например, в марте за одну неделю пожарные семь раз выезжали на тушение контейнеров в 4-м микрорайоне, четыре из них — к корпусу 424а. А в районе Савелки — это 3, 5, 6, 7-й микрорайоны — с начала года произошло 27 случаев загораний (в прошлом году за тот же период — 13), в большинстве случаев опять же постарались поджигатели. В результате местные власти обратились к горожанам с просьбой о помощи в поиске злоумышленников.