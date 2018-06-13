В Зеленограде в этом году заметно увеличилось количество поджогов уличных мусорных контейнеров. В районе Савелки — это 3 ,5, 6 ,7 микрорайоны — с начала года произошло 27 случаев загораний (в прошлом году за тот же период — 13). Горят в основном мусорные контейнеры. В большинстве случаев это поджоги, сожжено несколько баков.

Поджоги происходят бессистемно, в основном в 3 и 6 микрорайонах, и отследить, кто этим занимается, пока не удается. Глава управы района Андрей Макшанцев попросил жителей о помощи в поиске поджигателя. Если вы заметили что-то подозрительное, сообщите в полицию: общий телефон 102, 112, дежурная часть УВД 8(499)731-08-32, 8(499)710-01-22 или управу: 8(499)736-15-27.

Пироманов-поджигателей ранее вычислили в 4 и 11 микрорайонах — они поджигали мусорные контейнеры. Найти их удалось, в том числе, с помощью видеокамер.