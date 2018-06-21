Скопившийся мусор горел в части мусоропровода, сделанной из шифера. При горении образовался углекислый газ (СО2), от высокой температуры труба лопнула, рассказали Zelenograd.ru в 30-м пожарно-спасательном отряде ФПС. Если бы горение происходило внизу, в общей металлической мусорокамере (это контейнер, куда попадает мусор по трубе), «взрыва» бы не было. О скоплении метана речи быть не может, отметил сотрудник противопожарной службы. Случаи, когда в такой же ситуации лопались мусоропроводы, в Зеленограде бывали неоднократно.



В МЧС утверждают, что мусоропровод лопнул во время тушения, однако жильцы дома говорят, что это случилось до приезда пожарных. «Мы услышали, как у нас под окнами соседка вызывает пожарных, — рассказала женщина, живущая на первом этаже дома, — говорит, что на втором этаже пахнет дымом. Буквально через пару минут раздается взрыв. Мы выходим в подъезд и видим, что разнесло мусоропровод между 1 и 2 этажом. Позвонили в пожарную службу еще раз, буквально через пару минут они приехали». Сейчас дыру в мусоропроводе заделали.

Почему загорелся мусор, выясняют. Предположительно, кто-то бросил в трубу горящий окурок.



Такие случаи неоднократно происходили и в других городах, причем с пострадавшими людьми, в которых попадали обломки лопнувшего мусоропровода. В МЧС советуют только «не стоять рядом с дымящимся мусоропроводом, вызвать пожарных». Можно еще вылить в трубу ведро воды, но только с верхних этажей.

Как и во многих домах, в корпусе 247 ствол мусоропровода сделан из асбестоцемента. Специалисты отмечают недостатки этого материала: невысокая прочность, налипание изнутри отходов и, как следствие, образование наростов, трудность в очистке. По регламенту, диагностика состояния асбестоцементного ствола мусоропровода должна проводиться раз в год, его очистка и дезинфекция раз в месяц. Профилактический осмотр мусоропровода — два раза в месяц, уборка загрузочных клапанов — раз в неделю. Это рекомендуемые нормы содержания мусоропровода, за которые отвечает управляющая компания. Она же отвечает за обслуживание систем дымоудаления и противопожарной автоматики в доме. Автоматическую систему пожаротушения устанавливают только в новых домах (такие требования появились в федеральном законе №123 от 2008 года), а в ранее построенных автоматика не предусмотрена проектом.