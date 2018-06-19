Возникший в мусоропроводе огонь спровоцировал взрыв, который разнес трубу-проводник в одном из подъездов 14-этажного корпуса 247 в Зеленограде. Чудом никто не пострадал.

Инцидент произошел около половины девятого вечера во вторник, 19 июня.

«Громыхнуло страшно… реально прямо дырища и осколки по всей лестнице, — рассказала местная жительница. — Сына-подростка лень спасла — как раз собирался вынести мусор, но очень не хотел».

Со слов женщины, пожарные сказали, что так бывает, когда мусоропровод горит. Точные причины взрыва пока не установлены, но, вероятно, речь шла о скоплении метана.

Метан — газ без цвета и запаха, который образуется при разложении органических веществ в отсутствие воздуха и взрывоопасен при определенных концентрациях, то есть для воспламенения достаточно тлеющего окурка.

Пожарные передали информацию в «Жилищник», который должен теперь восстановить разрушенный мусоропровод, сказали в местной диспетчерской.