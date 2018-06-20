К спасателям обратилась женщина около восьми утра в среду, 20 июня. Позвонившая сообщила, что пропал 34-летний местный житель. Предположительно накануне вечером он ушел на Школьное озеро.

Мужчину обнаружили в 50—60 метрах от берега в запрещенной для купания зоне, извлекли из водоема, но он уже не подавал признаков жизни. Приехавшая на место бригада медиков констатировала смерть зеленоградца. По заключению медиков, купальщик утонул в состоянии алкогольного опьянения.

В субботу, 16 июня, в Школьном озере утонул 54-летний житель Воронежа, который в момент смерти также находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, Школьное озеро закрыто для купания с 9 июня из-за плохих показателей воды: обнаруженные в ней микроорганизмы негативно влияют на здоровье людей с ослабленной иммунной системой. Несмотря на предостережения Роспотребнадзора, горожане, в том числе дети, продолжают купаться в водоеме.