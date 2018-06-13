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С парковки возле «Научного центра» уберут самовольно поставленные столбики 13.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Один из арендаторов в здании «Научного центра» в Южной прозоне — компания «Инженерный центр по микроэлектронике» — самовольно огородила часть парковки. Ещё в прошлом году она должна была убрать свои столбики, но не сделал этого. Теперь их уберет префектура. А саму хаотичную парковку могут начать переделывать в 2019 году.

Площадь перед «Научным центром», где некогда стоял памятник Ленину, давно и плотно заставлена машинами. Пешеходам ходить здесь трудно. Управе района Старое Крюково поручено разграничить парковочную и пешеходную зону на этой площади. Проект и его реализация запланированы на следующий год — об этом говорится в решении окружной комиссии по безопасности дорожного движения.

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Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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