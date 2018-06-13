Один из арендаторов в здании «Научного центра» в Южной прозоне — компания «Инженерный центр по микроэлектронике» — самовольно огородила часть парковки. Ещё в прошлом году она должна была убрать свои столбики, но не сделал этого. Теперь их уберет префектура. А саму хаотичную парковку могут начать переделывать в 2019 году.