Один из арендаторов в здании «Научного центра» в Южной прозоне — компания «Инженерный центр по микроэлектронике» — самовольно огородила часть парковки. Ещё в прошлом году она должна была убрать свои столбики, но не сделал этого. Теперь их уберет префектура. А саму хаотичную парковку могут начать переделывать в 2019 году.
Площадь перед «Научным центром», где некогда стоял памятник Ленину, давно и плотно заставлена машинами. Пешеходам ходить здесь трудно. Управе района Старое Крюково поручено разграничить парковочную и пешеходную зону на этой площади. Проект и его реализация запланированы на следующий год — об этом говорится в решении окружной комиссии по безопасности дорожного движения.
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