Светофоры на пересечении улиц Логвиненко и Каменка теперь работают в адаптивном режиме: зеленый свет для пешеходов включается вручную кнопками и одновременно для всех направлений.



Возле этого перекрестка три регулируемых пешеходных перехода. Включение пешеходной фазы для всех направлений (транспорт стоит, а пешеходы идут одновременно по трем переходам) позволит снизить время ожидания и для пешеходов, и для водителей.

Перекресток оснащен индуктивными петлями для транспорта, которые делают одновременно с кнопками для пешеходов. Это позволяет пешеходам тратить меньше времени в ожидании зелёного света для перехода, а водителям экономить время. Там, где нет кнопок, светофор переключается на пешеходную фазу в автоматическом режиме — например, каждые 40 секунд, а при нажатии кнопки это произойдет быстрее. Индуктивные детекторы меняют фазы светофора в зависимости от интенсивности транспортного потока и сокращают время простоя машин на запрещающий сигнал. Если пешеходов нет, то и красный свет для транспорта не включается — то есть, «пустых» простоев на перекрестках стало меньше. Водителей призывают доезжать до стоп-линии перед переходом — тогда детекторы «поймут», что машинам надо проехать. Если не доехать до стоп-линии 5-10 метров, то машина не попадет в рамку детектирования и зелёный не включится.



По данным компании «Спецдорпроект», занимающейся разработкой и установкой петлевых детекторов и светофорных кнопок, с момента запуска индуктивных петель и пешеходных кнопок на переходах у Привокзальной площади время ожидания включения зелёного света для пешеходов сократилась на 30 секунд. Сократилось и время ожидания зелёного для водителей — например, для выезда с Советской улицы со 110 секунд до 70-ти.



В Зеленограде кнопками для пешеходов сейчас оборудованы светофоры у остановки «Спортивная школа» (между корпусами 350 и 606), на пересечении Московского проспекта с улицей Юности, возле переходов на пересечении Панфиловского проспекта и Филаретовской улицы, 2-го Западного проезда и проспекта генерала Алексеева, улиц Заводская и Радио, возле музыкальной школы на Панфиловском проспекте, около остановок «Дом мебели» на Панфиловском и «Фабрика-прачечная» на Сосновой аллее, у пересечения Георгиевского проспекта и улицы летчицы Тарасовой, возле остановки «Кинотеатр «Электрон», у ледового дворца «Орбита» и 7-го торгового на Сосновой аллее, на пересечении Сосновой и Озерной аллей, на кругу у площади Юности, у у остановок «Улица Каменка» и «Корпус 1624», у Привокзальной площади, на перекрестке улиц Михайловка, Андреевка и Логвиненко (между 14-15 микрорайонами и Андреевкой).