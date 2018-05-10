Смысл установки кнопок (официально они называются «табло вызова пешехода», ТВП) — запрещающий сигнал для транспорта не включается, когда на переходе нет людей. В результате водители экономят время, а зеленый для пешеходов включается быстрее. Там, где нет кнопок, светофор переключается на пешеходную фазу в автоматическом режиме — например, каждые 40 секунд.

Желтые кнопки для пешеходов установлены возле переходов на светофорах на уровне поднятой руки. Если кнопку не нажать, зеленый не загорится. Чтобы люди их заметили, устанавливают наглядные плакаты с указателями или делают рисунки на асфальте рядом со светофором. Но такая навигация есть не везде — например, ее нет на перекрестке улиц Михайловка, Андреевка и Логвиненко (между 14-15 микрорайонами и Андреевкой). Кроме того, не на всех кнопках написано максимальное ожидание включения зеленого сигнала. Чаще всего это «не более 90 секунд». Например, такой таблички нет пока на пересечении Московского проспекта и улицы Юности и на пересечении Центрального проспекта с улицей Юности.

Обратный отсчет времени для пешеходов на светофорах исчез с появлением кнопок. То есть, люди не знают, сколько точно ждать включения зеленого. Знать оставшееся время важно и психологически («сколько стоять?»), и с точки зрения безопасности, чтобы не провоцировать перебегать дорогу, не дожидаясь включения зеленого.

Более того, на некоторых светофорах с кнопками теперь не показывается время, которое даётся на сам переход дороги. Такие таймеры — цифры возле зеленого человечка- остались в основном на переходах без кнопок. Например, на Центральном проспекте.



Почему исчезли таймеры для пешеходов? Там, где светофор работает не в обычном режиме, а переключает фазы в зависимости от интенсивности транспортного потока, невозможно точно определить, когда включится пешеходная фаза, пояснили Zelenograd.ru в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Контроллер не может «сообразить», нажмет ли пешеход кнопку через 30 или 300 секунд. Датчик запоминает количество секунд, нужных для определенной фазы светофора, только после трех одинаковых фаз работы светофора. Допустим, когда светофор переключается с дневного режима на вечерний, на нём какое-то время не отображаются секунды. Контроллер «соображает», сколько времени занимает переключение транспортных и пешеходных фаз, запоминает его — например, 60 секунд, — и с четвертой фазы с 60 секунд на минус начинает отсчитывать время.

При этом очевидно, что до нажатия кнопки время ожидания зеленого будет бесконечным. И алгоритм должен рассчитывать время ожидания зеленого только после нажатия кнопки, с учетом интенсивности потока автомобилей.

Вопросы с табло обратного отсчета времени для пешеходов надо решить, признали в ЦОДД, и пообещали сделать это в ближайшее время. Центр курирует эти вопросы, а непосредственно разработкой и установкой петлевых индуктивных детекторов и светофорных кнопок на перекрестках занимается компания «Спецдорпроект».



Действительно ли пешеходы теперь меньше ждут включения зеленого? Специалисты говорят, что да. Практика в основном это подтверждает. Хотя в отдельных случаях пешеходам приходится ждать столько же, сколько и раньше, до появления кнопок. Это связано с интенсивностью транспортного потока — в часы пик ждать включения зеленого дольше, ранним утром или поздним вечером разрешающий сигнал для пешеходов может включиться почти сразу после нажатия кнопки. Субъективно люди не чувствуют особых изменений, но постепенно привыкают к кнопкам. По мнению члена комиссии по безопасности дорожного движения Константина Антоновича, в среднем на привыкание уходит до 3-5 недель.



А если кнопка сломается? По нормативам, бригада должна выехать после заявки о поломке в течение 30 минут, а решить проблему — в течение двух часов. Понятно, что пешеходы ждать починки не будут. Они либо пойдут по переходу без светофора, рассчитывая, что водители (по правилам) их пропустят. Другой вариант — пойти к соседнему переходу с работающим светофором, но это может быть довольно далеко.



Где сейчас стоят пешеходные кнопки для перехода дороги. У остановки «Спортивная школа» (между корпусами 350 и 606), на пересечении Московского проспекта с улицей Юности, возле переходов на пересечении Панфиловского проспекта и Филаретовской улицы, 2-го Западного проезда и проспекта генерала Алексеева, улиц Заводская и Радио, возле музыкальной школы на Панфиловском проспекте, около остановок «Дом мебели» на Панфиловском и «Фабрика-прачечная» на Сосновой аллее, у пересечения Георгиевского проспекта и улицы летчицы Тарасовой, возле остановки «Кинотеатр «Электрон», у ледового дворца «Орбита» и 7-го торгового на Сосновой аллее, на пересечении Сосновой и Озерной аллей, на кругу у площади Юности, на перекрестке улиц Андреевка, Михайловка и Логвиненко, пересечении Панфиловского проспекта и улицы Андреевка, у остановок «Улица Каменка» и «Корпус 1624», на переходах при въезде и выезде с Крюковской площади.