Чтобы перейти Новокрюковскую улицу рядом с торговым домом «Крюково» и улицу Ленина между станцией Крюково и 19 микрорайоном, теперь надо нажимать желтую кнопку на светофоре. Если не нажать, зеленый сигнал для пешеходов не загорится.



Кнопками для вызова зеленого сигнала для пешеходов оборудованы сейчас более 20 регулируемых наземных переходов в Зеленограде. Они ставятся одновременно с оборудованием перекрестков петлевыми индуктивными детекторами. Для пешеходов это должно означать более быстрое, чем раньше, включение зеленого сигнала для перехода дороги. На практике время включения непредсказуемо — ждать можно и 10 секунд, и минуту, и больше, это зависит от транспортного потока. Рядом с кнопкой на светофоре у торгового дома «Крюково» время ожидания указано «не больше 60 секунд».



И пешеходы, и водители отмечают, что система петлевых детекторов и пешеходных кнопок работает со сбоями. В частности, на переходе возле остановки «Кинотеатр «Электрон» и от Центрального проспекта к площади Юности после нажатия кнопки приходится ждать разрешающего сигнала дольше, чем раньше, когда светофоры переключали фазы в стандартном автоматическом режиме. На остановке «Спортивная школа» «глючит» светофор — включая после нажатия кнопки зеленый для пешеходов, не включает или включает с задержкой красный для транспорта. В итоге при включенном зеленом пешеходном сигнале по переходу продолжают мчаться машины.