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«Перекресток» в ТК «Панфиловский» откроется 15 июня 08.06.2018 ZELENOGRAD.RU

15 июня в 12:00 на первом этаже торгового комплекса — где раньше был магазин «О'Кей» — откроется супермаркет «Перекресток». В течение месяца со дня открытия — карта «Клуб Перекресток» в подарок при любой покупке.

Магазин будет работать с 8:00 до 23:00, сообщили Zelenograd.ru в компании X5, управляющей сетями магазинов «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель». Между тем, в администрации ТК «Панфиловский» говорят, что супермаркет будет открыт с 10:00 до 22:00, то есть в часы работы торгового комплекса.

Клубная карта, которая будет до 15 июля вручаться покупателям, дает возможность копить и списывать баллы при покупках. Это будет девятый магазин сети «Перекресток» в Зеленограде.

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