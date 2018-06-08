15 июня в 12:00 на первом этаже торгового комплекса — где раньше был магазин «О'Кей» — откроется супермаркет «Перекресток». В течение месяца со дня открытия — карта «Клуб Перекресток» в подарок при любой покупке.

Магазин будет работать с 8:00 до 23:00, сообщили Zelenograd.ru в компании X5, управляющей сетями магазинов «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель». Между тем, в администрации ТК «Панфиловский» говорят, что супермаркет будет открыт с 10:00 до 22:00, то есть в часы работы торгового комплекса.

Клубная карта, которая будет до 15 июля вручаться покупателям, дает возможность копить и списывать баллы при покупках. Это будет девятый магазин сети «Перекресток» в Зеленограде.