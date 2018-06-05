Дополнительная остановка для «Ласточки», по словам мэрии, нужна, чтобы пассажиры не ехали на Ленинградский вокзал, в центр города, а пересаживались на метро. За эту идею в принципе высказались 66% участников голосования, которые ездят на электричках. Из них большинство выбрали для остановки Петровско-Разумовское. Это не значит, что «Ласточки» уже могут там останавливаться — придется ждать строительства транспортно-пересадочного узла, завершить которое планируется через пять лет.

Голосование проводили на портале «Активный гражданин». Из-за того, как проходит голосование и кто в нем участвует, его результаты нельзя назвать достоверными. Сколько голосующих пользуется именно московско-тверским направлением, а не электричками вообще, неизвестно. Возможно, большинство пассажиров МТППК вообще против дополнительной остановки для «Ласточек».

Тем не менее, Петровско-Разумовское выбрали 37% пассажиров, поддерживающих назначение дополнительной остановки. Проблема в том, что на Петровско-Разумовской «Ласточка» не может останавливаться чисто технически — нет нужной для таких поездов платформы на третьем или четвертом путях.

Однако рядом с метро строят транспортно-пересадочный узел, который обещают открыть в 2023 году. По замыслу властей, платформу Ленинградского направления надо перенести ближе к будущему ТПУ, чтобы сделать нормальную пересадку. После чего на станции Петровско-Разумовское смогут останавливаться не только пригородные «Ласточки», но и высокоскоростные «Сапсаны» — у властей есть и такие планы.

В опросе каждая предложенная остановка позиционировалась как «пересадочная» — на метро или пригородные станции других направлений. В реальности о пересадке говорить пока не приходится — надо идти от этих платформ до метро 10-15 минут.

В список станций для будущей остановки «Ласточек» не попали НАТИ и Ховрино. Через два года обещают построить Ховрино-2 — новую платформу Ленинградского направления, с которой можно будет пересесть на станцию метро «Ховрино». Будут ли там платформы для скоростного сообщения, неизвестно. На станции НАТИ тоже нет нужной платформы для остановки «Ласточек», зато рядом станция «Лихоборы» Московской кольцевой дороги. Вероятно, здесь тоже не планируется путевого развития.