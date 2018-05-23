Сирень ещё не отцвела, а у нас уже есть самые крутые впечатления и самые красивые фотографии с Сиреневой вечеринки, которую мы провели с нашими любимыми и дорогими клиентами!
Гостей ждала атмосфера праздника, фотосессия с профессиональным фотографом в сиреневой фотозоне, фуршет, скидки и розыгрыш ценных призов! Главный приз — подарочный сертификат на услуги салона — нашёл своего обладателя. Что особенно приятно, им оказалась наша постоянная гостья Ольга!
Ну, а так как мы очень любим дарить подарки, скидка в 5% на все услуги салона остается до конца месяца по кодовому слову СИРЕНЬ!
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