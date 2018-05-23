Пока с одной стороны корпуса 360 бульдозерами кромсают деревья под строительства новых домов, с другой — уничтожают газон для строительства моста.
А с другой стороны «Флейты» вырубили деревья на двух участках для строительства шести домов нового жилого комплекса. Вырубка будет продолжаться. Деревья уничтожают таким варварским способом, что на это больно смотреть. Жители окрестных домов жалуются на грязь и пыль от стройки. На детских площадках между корпусами 348-352 уже практически не гуляют — нечем дышать. По местному проезду постоянно ездят грузовики на стройку, они заезжают через Центральный проспект.
Надземный пешеходный переход между «Флейтой» и префектурой начали строить в марте. Сейчас работы ведутся со стороны корпуса 360. На стройплощадке поставили бытовой городок, продолжается демонтаж деревянной лестницы, которая вела от «Флейты» к наземному переходу через Савелкинский проезд.
Строительство моста в стиле брутализма ведет «СпецМосСтрой», генподрядчик — «МСК 9», по заказу столичного департамента строительства. В префектуре недовольны подрядчиком из-за нарушения сроков стройки — уже выбились из графика, рассказал Zelenograd.ru источник в окружной администрации. По графику, мост должны построить и открыть в ноябре этого года.
Шесть новостроек строят на месте снесенных пятиэтажек. Все дома планируют построить в течение полутора лет. Всего в новом жилом комплексе будет 997 квартир. Продажи квартир уже началась.
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