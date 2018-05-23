2 комментария
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Как строители уничтожают газоны и деревья вокруг «Флейты». Фото и видео варварства 23.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Пока с одной стороны корпуса 360 бульдозерами кромсают деревья под строительства новых домов, с другой — уничтожают газон для строительства моста.

КамАЗ поставили прямо на лужайку напротив 8 подъезда. В понедельник грузовик простоял на нём целый день.

А с другой стороны «Флейты» вырубили деревья на двух участках для строительства шести домов нового жилого комплекса. Вырубка будет продолжаться. Деревья уничтожают таким варварским способом, что на это больно смотреть. Жители окрестных домов жалуются на грязь и пыль от стройки. На детских площадках между корпусами 348-352 уже практически не гуляют — нечем дышать. По местному проезду постоянно ездят грузовики на стройку, они заезжают через Центральный проспект.

Надземный пешеходный переход между «Флейтой» и префектурой начали строить в марте. Сейчас работы ведутся со стороны корпуса 360. На стройплощадке поставили бытовой городок, продолжается демонтаж деревянной лестницы, которая вела от «Флейты» к наземному переходу через Савелкинский проезд.

Строительство моста в стиле брутализма ведет «СпецМосСтрой», генподрядчик — «МСК 9», по заказу столичного департамента строительства. В префектуре недовольны подрядчиком из-за нарушения сроков стройки — уже выбились из графика, рассказал Zelenograd.ru источник в окружной администрации. По графику, мост должны построить и открыть в ноябре этого года.

Шесть новостроек строят на месте снесенных пятиэтажек. Все дома планируют построить в течение полутора лет. Всего в новом жилом комплексе будет 997 квартир. Продажи квартир уже началась.

Нормально вообще так делать?
Да, все равно эти участки застроят
Нет, так нельзя - дети же смотрят
Не знаю, что и сказать
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Обсуждение
Rescuer Kozlov
2 часа назад
Перекрывайте проезды! Не давайте сволочам работать!
Делайте что-нибудь.

Или не нойте!
Алекс Простой
46 минут назад
А где полиция?
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