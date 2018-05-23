Надземный пешеходный переход между «Флейтой» и префектурой начали строить в марте. Сейчас работы ведутся со стороны корпуса 360. На стройплощадке поставили бытовой городок, продолжается демонтаж деревянной лестницы, которая вела от «Флейты» к наземному переходу через Савелкинский проезд.

Строительство моста в стиле брутализма ведет «СпецМосСтрой», генподрядчик — «МСК 9», по заказу столичного департамента строительства. В префектуре недовольны подрядчиком из-за нарушения сроков стройки — уже выбились из графика, рассказал Zelenograd.ru источник в окружной администрации. По графику, мост должны построить и открыть в ноябре этого года.

Шесть новостроек строят на месте снесенных пятиэтажек. Все дома планируют построить в течение полутора лет. Всего в новом жилом комплексе будет 997 квартир. Продажи квартир уже началась.