Около двух месяцев назад в проезде 4914 — от корпуса 232 до пересечения с проспектом Генерала Алексеева - поставили запрещающие остановку знаки, чтобы водители не выезжали на узкой дороге на встречную полосу. Но это не помогло. Тогда на дорогу выпустили парконы (мобильные комплексы с фотофиксацией) и эвакуаторы.

За десять дней они отследили 15 нарушителей, а две машины эвакуировали на штрафные стоянки. В отношении владельцев 13 автомобилей вынесены административные постановления, сообщили в префектуре в ответ на жалобу жительницы на отстой транспорта вдоль дороги.