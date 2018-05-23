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Как водителей во 2 микрорайоне заставляют выполнять правила парковки 23.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Около двух месяцев назад в проезде 4914 — от корпуса 232 до пересечения с проспектом Генерала Алексеева - поставили запрещающие остановку знаки, чтобы водители не выезжали на узкой дороге на встречную полосу. Но это не помогло. Тогда на дорогу выпустили парконы (мобильные комплексы с фотофиксацией) и эвакуаторы.

За десять дней они отследили 15 нарушителей, а две машины эвакуировали на штрафные стоянки. В отношении владельцев 13 автомобилей вынесены административные постановления, сообщили в префектуре в ответ на жалобу жительницы на отстой транспорта вдоль дороги.

Фото: Яндекс.Карты

На нарушителей эффективно жаловаться с помощью мобильного приложения «Помощник Москвы». Таким способом в Зеленограде фиксируют сотни нарушений правил остановки и стоянки. Чтобы стать «помощником Москвы», надо зарегистрироваться на столичном портале госуслуг и загрузить на смартфон приложение из App Store или Google Play. Штраф за парковку под запрещающим знаком составляет 3 тысячи рублей.

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Обсуждение
Андрей М
7 часов назад
Отлично! Теперь бы еще избавиться от Газелей, запаркованных в узких придомовых проездах. И пора браться за любителей парковать свои ведра на углах въездов в дворы - из-за них ничего не видно при выезде.
Георгий Булгаков
4 часа назад
Если избавиться от всех жителей города, тогда вообще будет идеальное движение и место на парковке. Но кто нибудь подумал, что прежде чем ставить знак "остановка запрещена" нужно сделать паковочные места? Теперь уважаемая жительница будет жаловаться, что во дворе невозможно поставить машину/пройти с коляской/проехать пожарным. Будет ходить и ругаться с соседями. Кому это надо? Если город для людей, так может стоит создавать условия для людей? Вместо этого нам меняют бордюры хорошие на очень хорошие. А на любую жалобу одно решение - ЗАПРЕТИТЬ!

Отредактировано: 23-05-2018, 15:57
Андрей М
2 часа назад
> Если избавиться от всех жителей города

От всех не надо. И даже от наиболее упертых отморозков избавляться не надо. Надо принудить их соблюдать правила общежития, чтобы их действия не мешали нормальным гражданам.


> Но кто нибудь подумал, что прежде чем ставить знак "остановка запрещена" нужно сделать паковочные места?

/Зевает/ Началась старая песня. А кто-нибудь подумал, что прежде. чем покупать себе машину, нужно подумать, куда ее ставить? А кто-нибудь подумал, что никто никому ничего не должен, а должен исполнять законы?



> Вместо это нам меняют бордюры хорошие на очень хорошие.

Да, валите все в кучу!!! Новость ведь именно про это - про бордюры! А еще фонтан на площади юности уродский! Санкции вводят, хамона не пожрать нормального, все воруют, бабло пилят, а главное, раньше деревья были зеленее и девки давали охотнее, а теперь что?! Довели коммунисты страну!!! Oh, wait...
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