Около двух месяцев назад в проезде 4914 — от корпуса 232 до пересечения с проспектом Генерала Алексеева - поставили запрещающие остановку знаки, чтобы водители не выезжали на узкой дороге на встречную полосу. Но это не помогло. Тогда на дорогу выпустили парконы (мобильные комплексы с фотофиксацией) и эвакуаторы.
За десять дней они отследили 15 нарушителей, а две машины эвакуировали на штрафные стоянки. В отношении владельцев 13 автомобилей вынесены административные постановления, сообщили в префектуре в ответ на жалобу жительницы на отстой транспорта вдоль дороги.
На нарушителей эффективно жаловаться с помощью мобильного приложения «Помощник Москвы». Таким способом в Зеленограде фиксируют сотни нарушений правил остановки и стоянки. Чтобы стать «помощником Москвы», надо зарегистрироваться на столичном портале госуслуг и загрузить на смартфон приложение из App Store или Google Play. Штраф за парковку под запрещающим знаком составляет 3 тысячи рублей.
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Отредактировано: 23-05-2018, 15:57
От всех не надо. И даже от наиболее упертых отморозков избавляться не надо. Надо принудить их соблюдать правила общежития, чтобы их действия не мешали нормальным гражданам.
> Но кто нибудь подумал, что прежде чем ставить знак "остановка запрещена" нужно сделать паковочные места?
/Зевает/ Началась старая песня. А кто-нибудь подумал, что прежде. чем покупать себе машину, нужно подумать, куда ее ставить? А кто-нибудь подумал, что никто никому ничего не должен, а должен исполнять законы?
> Вместо это нам меняют бордюры хорошие на очень хорошие.
Да, валите все в кучу!!! Новость ведь именно про это - про бордюры! А еще фонтан на площади юности уродский! Санкции вводят, хамона не пожрать нормального, все воруют, бабло пилят, а главное, раньше деревья были зеленее и девки давали охотнее, а теперь что?! Довели коммунисты страну!!! Oh, wait...