Проезд 4914 — это двухполосная дорога внутри 2 микрорайона, от проспекта генерала Алексеева (между корпусами 249 и 250) до улицы летчика Полагушина (у поликлиники). Запретить остановку транспорта в проезде решила окружная комиссия по безопасности дорожного движения по просьбе управы района Матушкино, к которой обратились жители и районные депутаты. Припаркованный транспорт затрудняет движение, вынуждает водителей выезжать на полосу встречного движения и создает угрозу безопасности дорожного движения, говорится в протоколе.

Парковку запретят по обеим сторонам дороги. Знаки должны поставить до 29 марта.