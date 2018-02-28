До конца марта в проезде 4914 — от корпуса 232 до пересечения дороги с проспектом генерала Алексеева — появятся знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Парковаться вдоль проезда запретили, чтобы водители не выезжали на встречную полосу.
Проезд 4914 — это двухполосная дорога внутри 2 микрорайона, от проспекта генерала Алексеева (между корпусами 249 и 250) до улицы летчика Полагушина (у поликлиники). Запретить остановку транспорта в проезде решила окружная комиссия по безопасности дорожного движения по просьбе управы района Матушкино, к которой обратились жители и районные депутаты. Припаркованный транспорт затрудняет движение, вынуждает водителей выезжать на полосу встречного движения и создает угрозу безопасности дорожного движения, говорится в протоколе.
Парковку запретят по обеим сторонам дороги. Знаки должны поставить до 29 марта.
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