Лебеди — очень нежные и пугливые птицы. Нервничать им нельзя, от этого у них падает иммунитет и они могут заболеть, рассказывала зоотехник Зоя Федорова. При этом привести лебедя в стрессовое состояние могут любые громкие звуки: падающие в воду камни, лай собак. Четыре года назад на одного из лебедей напала собака. Птицу вылечили, а владельца собаки нашли и оштрафовали. Также лебеди страдают от некачественного корма: пара белых лебедей, что жила раньше на Быковом болоте, погибла от отравления. В хороших условиях лебеди могут прожить до 40 лет. Два года назад ожидали прибавления в птичьем семействе, но их по-прежнему двое.

Черные лебеди появились на Быковом болоте в 2007 году, до того привозили белую пару. Лебеди были ещё в советские времена, в 1990-е они куда-то делись. Префект Анатолий Смирнов назвал возвращение лебедей «красивым символом возвращения к нормальной жизни».