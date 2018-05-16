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Черных лебедей вернули после зимовки на Быково болото 16.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Лебединую пару — Аксинью и Григория — вернули в пруд первого микрорайона. Птиц привозят на Быково болото уже 17 лет.

Зимовали лебеди в утепленном домике в пони-клуб «Альтис», рядом с Зеленоградом.
Фото: Кирилл Чернов / Zelenograd.ru

Лебеди — очень нежные и пугливые птицы. Нервничать им нельзя, от этого у них падает иммунитет и они могут заболеть, рассказывала зоотехник Зоя Федорова. При этом привести лебедя в стрессовое состояние могут любые громкие звуки: падающие в воду камни, лай собак. Четыре года назад на одного из лебедей напала собака. Птицу вылечили, а владельца собаки нашли и оштрафовали. Также лебеди страдают от некачественного корма: пара белых лебедей, что жила раньше на Быковом болоте, погибла от отравления. В хороших условиях лебеди могут прожить до 40 лет. Два года назад ожидали прибавления в птичьем семействе, но их по-прежнему двое.

Черные лебеди появились на Быковом болоте в 2007 году, до того привозили белую пару. Лебеди были ещё в советские времена, в 1990-е они куда-то делись. Префект Анатолий Смирнов назвал возвращение лебедей «красивым символом возвращения к нормальной жизни».

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