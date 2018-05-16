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Остановки 400-го «экспресса» и «поостановочного» разнесут на сто метров 16.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Зеленоград все-таки договорился с Москвой, и с 19 мая остановки 400-х автобусов у «Речного вокзала» разделят. Посадка в 400 «экспресс» останется на прежнем месте, а в 400 «поостановочный» будет ближе к метро, почти возле торгового центра «У Речного».

Об этом сообщает газета префектуры. Остановки разнесут по по многочисленным просьбам зеленоградцев. Еще несколько лет назад «Мосгортранс» обещал решить вопрос с разделением остановок для 400 «поостановочного» и 400 «экспресса», которые идут в Зеленоград по разным дорогам. Для организации двух посадочных площадок надо было перенести на несколько метров нерегулируемый пешеходный переход в районе домов 27 и 31 по Фестивальной. Но вопрос не стали обсуждать, решив, что это противоречит ГОСТу. Теперь нашлась возможность сделать отдельную остановку для 400-го, идущего в Зеленоград по Ленинградскому шоссе.

После завершения строительства автовокзала у нового метро «Ховрино» конечную остановку и место посадки в автобус 400 «экспресс» перенесут туда.

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