Движение в районе дома 42 по улице Дыбенко (это возле метро) ограничат с 10 июня по 25 августа круглосуточно, сообщает департамент транспорта. Здесь строят ТПУ «Ховрино», в составе которого появится автовокзал. После чего станет возможным сделать конечную остановку для автобусов 400 «экспресс» у «Ховрино». Раньше автовокзал обещали открыть этим летом, теперь в департаменте строительства говорят менее определённо — «в этом году».

Сейчас 400-й «экспресс» съезжает на улицу Дыбенко с Северо-Восточной хорды, останавливается у метро «Ховрино» и едет к конечной остановке у «Речного вокзала», такая же остановка есть на обратном пути. В вечерний час пик сесть в автобус у «Ховрино» практически невозможно — салон переполнен пассажирами, севшими на «Речном».