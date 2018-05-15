Автобус 400 «экспресс» может задерживаться в пути из-за пробок на улице Дыбенко, возле станции метро «Ховрино». Здесь оставят одну полосу движения из-за строительства транспортно-пересадочного узла.
Движение в районе дома 42 по улице Дыбенко (это возле метро) ограничат с 10 июня по 25 августа круглосуточно, сообщает департамент транспорта. Здесь строят ТПУ «Ховрино», в составе которого появится автовокзал. После чего станет возможным сделать конечную остановку для автобусов 400 «экспресс» у «Ховрино». Раньше автовокзал обещали открыть этим летом, теперь в департаменте строительства говорят менее определённо — «в этом году».
Сейчас 400-й «экспресс» съезжает на улицу Дыбенко с Северо-Восточной хорды, останавливается у метро «Ховрино» и едет к конечной остановке у «Речного вокзала», такая же остановка есть на обратном пути. В вечерний час пик сесть в автобус у «Ховрино» практически невозможно — салон переполнен пассажирами, севшими на «Речном».
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