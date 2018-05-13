Восемнадцатилетняя девушка попала под машину, находясь на регулируемом светофором пешеходном переходе. Дорожный инцидент произошел около половины второго дня в воскресенье, 13 мая, сообщили Zelenograd.ru в полиции.
Наезд на пешехода совершил автомобиль «Фольксваген», двигавшийся по Панфиловскому проспекту в сторону Ленинградского шоссе, напротив «Дома мебели».
Пострадавшую доставили в больницу с множественными травмами.
По предварительным данным от очевидцев, машина ехала на запрещающий сигнал светофора. ГИБДД проверяет эту информацию.
«Помню, я слышала последние секунды светофора, и, как я поняла, девушка решила перебежать по-быстрому, но в этот момент выехала машина на скорости, хотя должна была сбросить перед переходом» , — рассказала нам свидетель происшествия.
Это минимум третий случай за неделю, когда пешеходов сбивают на «зебре». Два из них произошли на одном и том же нерегулируемом пешеходном переходе на Московском проспекте. Так, 7 мая под машину попала 42-летняя зеленоградка. Водитель, сбивший женщину, скрылся с места происшествия, полиция устанавливает его личность. Несмотря на то что перед «зеброй» установлен «лежачий полицейский», 11 мая там снова сбили пешехода — 40-летнюю жительницу Ростовской области.
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Вот я читаю этот сайт и в курсе, что где то установили кнопки. Но 90% жителей не читают эти новости и поэтому не знают.
Я сама как то попала на Георгеевском проспекте: ждала "зеленого человечка" и зная фазы светофора никак не могла понять почему мне не загорается...
Может как то на асфальте крупно написать про кнопку.
Надеюсь, что в префектуре читают отзывы на этом сайте.
Если нет - надо писать на сайт префектуры