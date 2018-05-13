Восемнадцатилетняя девушка попала под машину, находясь на регулируемом светофором пешеходном переходе. Дорожный инцидент произошел около половины второго дня в воскресенье, 13 мая, сообщили Zelenograd.ru в полиции.

Наезд на пешехода совершил автомобиль «Фольксваген», двигавшийся по Панфиловскому проспекту в сторону Ленинградского шоссе, напротив «Дома мебели».

Пострадавшую доставили в больницу с множественными травмами.

По предварительным данным от очевидцев, машина ехала на запрещающий сигнал светофора. ГИБДД проверяет эту информацию.

«Помню, я слышала последние секунды светофора, и, как я поняла, девушка решила перебежать по-быстрому, но в этот момент выехала машина на скорости, хотя должна была сбросить перед переходом» , — рассказала нам свидетель происшествия.